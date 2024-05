La série américaine Desparate Housewives, en version française Beautés désespérées, fêtera cette année ses 20 ans.

En effet, celle-ci a été diffusée du 3 octobre 2004 au 13 mai 2012 sur le réseau ABC et en simultané au Canada sur le réseau CTV. Faisiez-vous partie des téléspectateurs assidus? Nous en étions!

Desperate Housewives racontait de manière cynique le quotidien de quatre femmes américaines vivant dans une banlieue chic des États-Unis. Sous le vernis bien lissé de leur vie modèle se cachaient de nombreuses intrigues qui compliquaient l'existence de ces femmes "désespérées". En outre, la série débutait par le suicide d'une des leurs, qui devenait par la suite la narratrice des aventures des autres beautés.

De passage sur la Croisette à Cannes, l'actrice Eva Longoria a donné un espoir aux nombreux fans de la série d'assister à un retour, tout en confirmant qu'il n'y aura pas de « nouvelle série ».

Celle-ci a plutôt laissé entendre qu'il pourrait y avoir un épisode spécial de réunion.

Elle indiquait en entrevue : « Interpréter Gaby me manque. Wisteria Lane me manque […] Et cette année, on célèbre les 20 ans de Desperate Housewives. Donc on fera des retrouvailles spéciales. Ça ne sera pas un spin-off ! »

La tendance est effectivement à ce type de retrouvailles, alors que nous avons pu voir des spéciaux pour Harry Potter et Friends dans les dernières années. Du côté du Québec, nous avons eu le même genre de proposition récemment pour Dans une galaxie près de chez vous.

Nous avons bien hâte de voir ce que ABC nous concocte pour ce 20e anniversaire!