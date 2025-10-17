Les adeptes d'Indéfendable applaudissent un épisode qui pourrait tout changer

Ce jeudi, les téléspectatrices et téléspectateurs ont eu droit à tout un épisode d'Indéfendable, dans lequel ils ont pu assister au coeur de l'opération Mr Big, visant à tirer des aveux de Robert Boivin (Hugo Girard) sur le décès de Dylan Blondin.

Tapis dans une chambre à proximité de l'opération, Claude Gagnon et Maxime Dubois (Nathalie Madore et Mathieu Baron), accompagnés par Ti-Gâteau (Fabrice Girard) et le Boulet (Marc-André Boulanger), surveillaient les opérations, tandis que Carl Meloche (Patrick Goyette) tentait de soutirer les informations à Boivin qui sont nécessaires pour faire libérer Léo MacDonald de prison.

Le tout se déroulait rondement et des confessions avaient été faites, jusqu'à ce que le Boulet, imprévisible, réagisse mal et se lève en trombe pour aller pointer son arme sur Boivin : va-t-il ruiner la seule chance de faire sortir Léo de prison ou est-ce que Max réussira à redresser la situation?

Que venait faire réellement le Boulet dans cette affaire? Voilà la question que l'on se pose en premier lieu. Sa présence était-elle vraiment nécessaire?

Quoi qu'il en soit, cet épisode carabiné a été mené très rondement par la production et les comédiens, offrant un 30 minutes particulièrement divertissant, voire un peu stressant, aux adeptes qui ont applaudi en grand nombre sur les réseaux sociaux.

L'issue de cette confrontation va évidemment décider du sort de Léo, mais il nous semble évident que celui-ci sera relâché bientôt.

Le synopsis de lundi prochain va comme suit : Max fait tout pour calmer Le Boulet, il faut que Boivin puisse aller parler aux policiers. Diaz sent l’étau se resserrer. Léo apprend qu’une nouvelle preuve pourra être déposée. Il pourra sans doute aller en appel. Après une nuit de stress, Kim et Lapointe découvrent toutes les ficelles du plan concocté par Max et Claude.

C'est à ne pas manquer dans Indéfendable, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de TVA.