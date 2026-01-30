Les adeptes de Big brother Célébrités déplorent une idée de la production

Ce jeudi dans Big Brother Célébrités, les adeptes ont assisté à un challenge du véto à la fois hilarant et frustrant, que plusieurs ont décrié sur les réseaux sociaux par la suite.

De toute évidence, on aurait aimé voir un Normand D'Amour ou un Étienne Galloy se démarquer dans ce défi et récupérer un véto qui leur aurait sauvé les fesses, mais les choses se sont passées autrement. C'était drôle, mais...

Dans ce challenge, les joueurs devaient se positionner sur une corde, en utilisant la force de leurs bras et de leurs jambes. Plus encore, lorsque Mona l'indiquait, les joueurs devaient se déplacer sur la corde, en fonction des couleurs. Il était facile de voir que ce challenge allait désavantager quiconque en fonction de l'âge, du poids et des blessures potentielles. Nous ne sommes pas à Survivor tout de même!

Ce n'est pas tout. Ce qui a le plus choqué les téléspectateurs, c'est que les couleurs sur les cordes des participants n'étaient pas toutes à la même hauteur. En effet, Marie-Ève a eu très peu d'efforts à donner pour se positionner sur le vert, tandis que le pauvre Étienne tentait tant bien que mal de se hisser en haut de sa corde, ce qui n'a malheureusement pas fonctionné. Celui-ci était en colère après le défi et on peut le comprendre.

Dans l'optique où le challenge aurait duré plusieurs minutes, les choses se seraient équilibrées puisque tous les joueurs auraient eu à monter et descendre sur la corde. Il était toutefois très facile de prévoir que le défi n'allait durer que quelques minutes, tout au plus.

En effet, après quelques secondes, Christophe et Normand (tous deux blessés) se sont affalés au tapis, suivi par Oussama qui n'a jamais réussi à tenir en équilibre sur ladite corde, puis Étienne, qui a tout tenté pour se sortir du pétrin dans lequel il se trouve. C'est donc Marie-Ève qui a remporté la joute, sans même avoir sué une petite goutte. Équitable? Pas vraiment!

Il faut que la production de Big Brother Célébrités soit créative pour imaginer des défis auxquels TOUS SANS EXCEPTION pourront participer sans se sentir lésés. Ils y arrivent généralement, mais ce n'était définitivement pas le cas ce jeudi.

La saison se poursuit du dimanche au jeudi, sur les ondes de Noovo.

Qui de Normand, Étienne, Jean-François et King vont devoir quitter selon vous? Rappelons qu'en fonction de la twist des deux maisons, ce sont deux joueurs qui devront quitter ce dimanche. Nous aurons l'occasion d'en discuter avec eux lundi prochain.