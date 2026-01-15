Les adeptes d'Antigang se questionnent à propos de cette scène

Ce mercredi, les adeptes d'Antigang ont été nombreux à se surprendre d'une scène qui clôturait l'épisode, se demandant ce que cela voulait bien dire. Une scène qui nous a tous fait sourire, sans savoir trop ce qu'il en était...

En effet, après un échange entre Billy Morais (Maxime Mailloux) et Denys Marchand (Sébastien Ricard) en prison, où Denys offrait à son acolyte une part des affaires en dehors des murs, un moment a particulièrement marqué les téléspectateurs.

Après avoir lancé un « Check ben ça! », Denys Marchand s'est levé en tapant des poings sur la table et en riant comme un psychopathe.

Qu'est-ce que cela signifie? Vous avez été nombreux à vous poser la question.

Voici donc notre hypothèse :

Nous avons l'impression que Marchand tend un piège à Morais, qui ne va peut-être pas survivre longtemps à sa sortie de prison. En le rendant complice du geste qu'il allait poser après leur discussion, Marchand a voulu à la fois le mettre de son bord, le déstabiliser et montrer à tout le monde qu'il est encore aux commandes.

Comme on le sait, Marchand a été la cible d'une attaque aux poings dans sa cellule et il ne sait pas encore qui en est l'auteur. Il ne prendra pas le risque de se faire détrôner. Il s'est arrangé pour que les plaintes contre Morais soient retirées. Comme ça, il pourra demander à ses hommes de main de s'occuper de lui en toute subtilité en dehors des murs de la prison, sans qu'il s'en méfie. Nous ne pensons pas qu'il en fera son allié...

Nous ne sommes toutefois pas dans le secret des dieux de ce que l'autrice Nadine Bismuth va nous proposer dans les prochains épisodes.

Trouvez-vous que cette analyse a du sens? Quelles sont vos hypothèses?

Chose certaine, le comédien Sébastien Ricard multiplie les scènes marquantes dans Antigang et ne saurait être plus charismatique. Sans lui et sa conjointe, jouée par la formidable Léane Labrèche-Dor, cette série aurait peut-être moins de lustre.

Ça se poursuit ce soir à 19 h sur les ondes de Radio-Canada.