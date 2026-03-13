Les adeptes d'Antigang ont une nouvelle théorie

Depuis plus d'une semaine, on découvre un nouveau personnage dans Antigang, qui s'est placé dans une situation complexe.

Dans la peau de Jérôme Delveau, le comédien Maxime Allard interprète un homme qui souhaite un avancement dans sa carrière, sans se laisser effaroucher par les dangers que cela comporte, auprès du patriarche du clan Murphy, qui contrôle les activités illicites du port.

Depuis ce jeudi, alors que nous assistions à une rencontre entre Delveau, Dan Murphy et Denys Marchand (Frank Schorpion et Sébastien Ricard), les téléspectateurs ont une nouvelle théorie, qui ne donne pas le beau jeu au nouveau directeur du port.

En effet, une majorité de téléspectateurs pense que celui-ci ne fera pas long feu et que s'il ne collabore pas rapidement, il sera exécuté par les chefs de gangs. On pouvait d'ailleurs entendre Denys Marchand dire ce jeudi : « Oui, y est ben drôle. Mais faut qu'y comprenne que nous autres on est sérieux en tabarnak. »

Les téléspectateurs commentent :

« On va pas le voir longtemps lui 🤣 »

« Ils vont le mettre dans un conteneur. »

« Il fait face à plus fort que lui. »

« Lui va falloir qu’il se calme le pompon . Ils lui ont passé un message. Sinon il va se faire passer comme tous les autres. 😬😬😬 »

Évidemment, nous ne sommes pas dans le secret des dieux. Il faudra donc être au rendez-vous pour voir si ce personnage arrivera à naviguer dans ces eaux troubles pour réussir à faire son travail sans céder aux pressions des criminels.

Antigang se poursuit du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de TVA.

Pendant ce temps, Bénédicte (Catherine St-Laurent) a confessé son attirance pour Marchand à son mentor (Sébastien Dhavernas) et Fanny (Léane Labrèche-Dor) n'a pas cru une once de ce que Bénédicte lui a raconté quant à son orientation sexuelle. Attirée par le milieu interlope, Bénédicte semble s'enfoncer de plus en plus. Arrivera-t-elle à faire la part des choses?