L'équipe de MAMMOUTH fait une parodie incroyable de La casa de papel

L'équipe de MAMMOUTH propose une revue de fin d'année exceptionnelle, souvent égale en qualité à celle du Bye Bye.

Rappelons-nous cette incroyable parodie de District 31 ou celle s'inspirant du duo qu'avaient fait Bradley Cooper et Lady Gaga aux Oscars.

Mammouth a dévoilé le premier sketch de son édition 2020 ce jeudi et la qualité incroyable de ce dernier ne peut que nous confirmer que nous aurons droit à un évènement télévisuel extraordinaire le 11 décembre prochain.

Voyez le sketch au bas de l'article. En plus de Sarah-Jeanne Labrosse et Pier-Luc Funk, qui animeront l'émission spéciale, on y retrouve plusieurs acteurs connu Marc-André Grondin, Virginie Fortin, Katherine Levac et plus.

Rappelons que MAMMOUTH a organisé, en pleine pandémie, un grand bal virtuel pour les finissants de secondaire 5. L'ouverture de l'émission était d'ailleurs mémorable. Revoyez-la ici.