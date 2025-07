L'équipe de Bonsoir bonsoir offre un présent à Jean-Sébastien Girard pour son dernier tournage de la saison

Mercredi, Jean-Sébastien Girard tournait ses deux dernières émissions de Bonsoir bonsoir; l'une était présentée en direct à 21 h et l'autre, filmée dans l'après-midi, allait être diffusée le lendemain.

Pour souligner ce dernier moment en compagnie de l'animateur supplément, l'équipe du talk-show lui a remis un joli bouquet de fleurs avec un touchant message.

« JS,

Merci pour tout.

T'as été extraordinaire.

On t'aime.

Les Bonsoirs xx »

À cela, il répond via ses réseaux sociaux : « J'ai pas encore fini mais je m'ennuie déjà d'eux! ».

Voyez sa publication au bas de l'article.

Les derniers invités de Jean-Sébastien seront Anne-Elisabeth Bossé et Antoine Bertrand, qui viendront parler du film Menteuse, en plus de Schelby Jean-Baptiste, Sonia Cordeau, Jean-Michel Blais et la harpiste Lara Somogyi. L'animateur aura également une discussion avec Jean-Philippe Wauthier, qui reprendra son siège lundi prochain après une pause de quelques mois suite à un épuisement professionnel.

On félicite au passage Jean-Sébastien Girard qui a réussi à confondre les sceptiques et se faire aimer par le plus grand nombre. Ses entrevues amusantes et pertinentes ont égayé nos soirs de semaine pendant plusieurs semaines. Merci pour ça JS!