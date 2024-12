L'épisode de jeudi de STAT était dédié à une personne bien spéciale

L'épisode de STAT que vous avez vu ce jeudi était dédié à la mémoire d'une personne bien spéciale pour l'équipe de la quotidienne.

En effet, sur les réseaux sociaux, la production publie un message très émouvant, pour une grande fan de l'émission qui a récemment perdu la vie.

On peut lire : « Toute l’équipe de STAT aimerait dédier l’épisode de ce soir à une fan très spéciale, Daphné Pilote 13 ans, qui nous a quittés mardi après une bataille contre le sarcome d'Ewing.Nous n’oublierons jamais les étincelles dans tes yeux. Nous offrons nos plus sincères condoléances et pensées de réconfort à la famille et aux proches de cette petite héroïne. »

Nous nous joignons à l'équipe de STAT pour offrir nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Daphné.

Voyez la publication ci-dessous, accompagnée d'une magnifique photo de Daphné en compagnie de Ludivine Reding.

Notons qu'il ne reste que quatre épisodes avant la finale de mi-saison de STAT. Que nous réserve l'autrice Marie-Andrée Labbé?

C'est à ne pas manquer du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de Radio-Canada.

Les adeptes se réjouissaient cette semaine de cette intrigue entre deux personnages principaux.