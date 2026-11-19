La comédienne Léa Roy a partagé mardi, sur son Instagram, des photos de ses derniers jours de tournage sur le plateau de la série STAT avant la pause des Fêtes. On peut ainsi voir celle qui incarne la stagiaire urgentologue Jade Thompson, poser aux côtés de ses partenaires de jeu, nous donnant ainsi accès à de jolis clichés.

En effet, elle nous donne l'occasion d'être témoins de la chimie qu'elle partage avec Maxime Gibeault, Julie Perreault, Ludivine Reding, Hélène Bourgeois Leclerc, Lou-Pascal Tremblay et Suzanne Clément, pour ne nommer que ceux-là. On peut même y voir un patient plutôt statique, qui attend sagement sur un banc pour recevoir des soins. Vous pouvez voir la publication au bas de l'article.

La comédienne semble fort reconnaissante de faire partie de cette belle équipe et on comprend pourquoi. « Dernière semaine de tournage déguisée en médecin. Jamais je ne me serai sentie si compétente... 🤓 »

Merci la squad pour l'inclusivité, la rigueur et la ride. Je me trouve ben chanceuse. 🫂🩺🤍

Ses collègues sont nombreux à lui renvoyer la pareille, dont la comédienne vedette de la série, Suzanne Clément. « C'est nous les chanceux ! You awsome ! »

Le dernier épisode de STAT avant la pause des Fêtes sera diffusé le mardi, 1er décembre sur ICI TÉLÉ.