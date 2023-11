Le vent tournera-t-il pour Julie dans Si on s'aimait?

Julie aurait vraiment voulu trouver l'amour à Si on s'aimait. Dès le début de l'aventure, elle s'est investie avec Alexandre, qui lui s'est toujours gardé une distance et un détachement. Malheureusement pour elle, les choses ne pouvaient pas bien se terminer dans ce dossier.

Lorsqu'Alexandre a décidé de ne pas poursuivre l'aventure, l'occasion a été offerte à Julie de poursuivre avec un nouveau partenaire. L'offre acceptée s'est concrétisée avec un nouveau duo, Julie et Luc.

Dès le départ, Julie n'a pas semblé sous le charme de Luc, qui avait pourtant des attentions similaires aux siennes. Elle ne le croit pas sincère dans sa démarche, ce qui nous semble pourtant le cas d'un oeil extérieur.

Le début de leur voyage fut pour le moins rock'n roll. Julie s'est exprimée avec véhémence, devant un Luc qui marchait carrément sur des oeufs à chaque mot qu'il prononçait. Chose certaine, Julie devrait se traîner dans sa sacoche une barre Sneakers pour éviter que la faim la transforme en quelque chose d'autre... Et Luc ne devrait pas répondre « ah ouin enh! » quand quelqu'un se confie sur sa tentative de suicide. Eh la la!

En entrevue avec le 7 jours, la productrice au contenu de l'émission, Marie-Hélène Poirier, commente la situation en ces termes : « Ils se sont vite emballés avec un premier “Je t’aime” et un premier baiser. Or ils se lancent dans cette aventure sans avoir travaillé avec Louise. Il y avait donc de bonnes chances que le vent tourne. À leur arrivée à Miami, l’ambiance a changé drastiquement. Les conflits et les prises de tête ont commencé. On voit bien que Luc marche sur des oeufs pour ne pas déplaire à sa partenaire. Si Julie veut qu'il s'affirme davantage, Luc, pour sa part, sent que s'il le fait, elle va l'attaquer. »

Les images présentées dans le générique de jeudi montraient Julie dans une vraie colère. Elle lançait : « J'ai déjà laissé du monde pour bien moins que ça? »

Qu'est-ce que Luc a bien pu faire pour mettre Julie en beau fusil comme ça? Il faudra être à l'écoute pour le savoir.

Chose certaine, notre petite deux piasses ne va pas sur ce couple-là pour une relation solide à la fin de la saison...

