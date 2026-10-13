Le talentueux Emmanuel Schwartz arrive bientôt dans Sur le fil

Dès la semaine prochaine, vous pourrez faire la rencontre d'un autre usager du Centre Lavoie, dans la série Sur le fil écrite par la formidable Pascale Renaud-Hébert.

En effet, c'est le talentueux comédien Emmanuel Schwartz, qu'on a notamment pu voir dans Hôtel et dans Dernière seconde, qui prêtera ses traits au personnage de Jimmy, un homme qui ne laissera personne indifférent.

Jimmy vient représenter une autre facette du sujet de la série, en dépeignant une corrélation entre la maladie mentale et la situation d'itinérance.

En outre, la présence de Jimmy dérange le quartier autour du Centre Lavoie, comme c'est malheureusement souvent le cas avec des personnalités comme celle-là. Plusieurs sont inconfortables et se sentent menacés par sa présence. Pourrait-il être dangereux?

En outre, dès son retour au Centre, il sera pris en charge par Nathalie (Céline Bonnier) et son fils Gabriel (Antoine-Olivier Pilon), qui semblent avoir le tour avec lui. Il entrera aussi en conflit avec Martin (Mickaël Gouin), avec qui il devient cochambreur dans le dortoir.

Encore une fois, avec ce personnage, l'autrice nous invite à l'ouverture et à la bienveillance. Voilà une série qui continue de faire le bien et de faire du bien, semaine après semaine.

Sur le fil se poursuit les lundis à 21 h sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode est déposé en primeur chaque semaine sur l'Extra d'ICI Tou.tv.