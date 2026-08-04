Le roman Ce qui se passe au Mexique reste au Mexique! adapté à l'écran

Radio-Canada a annoncé que le roman d'Amélie Dubois, Ce qui se passe au Mexique reste au Mexique!, sera adapté à l'écran.

À travers les 10 épisodes de 11 minutes destinés à la plateforme ICI TOU.TV EXTRA, trois collègues et amies lors d'une semaine dans un tout-inclus, réunies autour d'une promesse qu'elles se sont juré de tenir coûte que coûte. Sur le chemin du retour, leur rencontre avec une inconnue souriante et curieuse replonge le trio dans leur séjour, révélant le voyage en flashback savoureux, entre aveux gênants, éclats de rire et silences lourds de sous-entendus.

Amélie Dubois signe l'adaptation, avec la collaboration de Valérie Caron à la script-édition. La série est produite par KOTV.

La série est attendue dans la section VÉRO.TV d'ICI TOU.TV EXTRA en 2027-2028.

Il faut dire que, dans les dernières années, Radio-Canada et plusieurs autres plateformes ont proposé d'excellentes séries en formats courts qui ont permis à ce genre de s'illustrer, même auprès des irréductibles téléspectateurs du 22 minutes tels que nous sommes. Discrètes, Ayer's Cliff, Fleur de peau, Coeur vintage et Échouées.