STAT: Le rôle d'Antoine Bertrand nous est-il enfin révélé?

Les synopsis des quatre premiers épisodes de la 3e saison de STAT ont été dévoilés par ICI Télé et il y a au sein de ceux-ci certaines informations que les fans de la série seront heureux de découvrir.

On apprend notamment que Pascal (Normand D'Amour) insistera pour être l'oncologue d'Isabelle (Geneviève Schmidt) et insistera pour qu'elle ne garde pas secrète sa maladie sur son lieu de travail.

Aussi, la fusillade, dont a fait l’objet Philippe Dupéré (Patrick Labbé), sera au coeur des premiers épisodes. À ce qu'on en comprend des bandes-annonces dévoilées au cours des derniers jours, c'est Félix Lemoine (Émile Schneider) qui aura permis au psychiatre d'éviter la balle.

On découvre également que Pascal s'assurera que l'avocat de l'hôpital soit présent pour répondre aux enquêteurs qui cherchent à établir les motifs de l'attaque. On s'imagine que c'est justement ce personnage qu'interprètera Antoine Bertrand puisqu'il parle de la sécurité de l'hôpital dans une réplique de la nouvelle bande-annonce.

Aussi, notons que ce sera seulement dans l'épisode de jeudi que Jacob (Lou-Pascal Tremblay) se présentera à l'hôpital après les révélations qu'il a faites à Emmanuelle dans le dernier épisode de la saison d'hiver. Sophia (Ludivine Reding) et Marc-Olivier (Anglesh Major) tenteront de le convaincre de rentrer chez lui. Est-ce à ce moment que Manu lui sautera au cou?

Chose certaine, cette première semaine s'annonce enlevante et nous sommes excessivement impatients de découvrir ce que nous réserve la créative Marie-Andrée Labbé dès le 9 septembre.

Découvrez les synopsis des quatre premiers épisodes de la 3e saison ci-dessous :

Lundi 9 septembre

Pascal insiste pour être l'oncologue d'Isabelle et fait de son mieux pour la rassurer dans les circonstances. L'urgence est monopolisée par les blessés de la fusillade. Pascal appelle Emmanuelle qui est partie plus tôt, mais n'arrive pas à la rejoindre. Marc-Olivier prend en charge les blessés. Il complimente Audrey et Camille qui lui sont très utiles dans les circonstances.

Mardi 10 septembre

Totalement bouleversé par sa conversation avec Emmanuelle, Jacob est surpris par une visite de Sophia qui est témoin de son désarroi. Pascal s'assure que l'avocat de l'hôpital soit présent alors qu'on doit répondre aux enquêteurs qui cherchent à établir les motifs de la fusillade. Il rend visite à Isabelle qu'il encourage à ne pas garder sa maladie secrète à l'hôpital.

Mercredi 11 septembre

Emmanuelle est émue quand Jérémy l'appelle pour lui parler de la conversation de son père avec Julie Faubert. Elle se replonge aussitôt dans le travail. L'équipe continue de passer par toute la gamme des émotions avec les blessés de la fusillade. Pascal convoque une réunion pour faire le point.

Jeudi 12 septembre

Jacob se présente à l'hôpital et demande à voir Emmanuelle. Sophia va aussitôt s'occuper de lui. Marc-Olivier essaie aussi de le raisonner et lui dit de rentrer chez lui en taxi. Emmanuelle s'entretient avec Anne-Marie, une femme de 40 ans qui se plaint de palpitations. Audrey remarque qu'Emmanuelle n'est pas dans son état normal et l'assure de son appui et de sa discrétion.