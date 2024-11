Le retour des fêtes s'annonce intense pour Indéfendable : découvrez les prochaines causes

Plus la saison d'Indéfendable, plus les téléspectatrices et téléspectateurs pensent que Léo (Sébastien Delorme) est sur le point de commettre une erreur.

En effet, le réputé avocat a accepté de s'associer à une cause du crime organisé, en compagnie de Me Danielle Alain (Maxim Roy) qui vient de faire son arrivée dans les bureaux. Pourtant, la conjointe de Léo (Catherine Renaud) est affectée par une dépression post-partum assez fulgurante. Plus encore, tout le reste de l'équipe a encore en tête le décès criminel d'Inès et Legrand.

Peut-être pas la meilleure idée pour Léo que de vouloir se gonfler le torse avec une cause prestigieuse...

Il se butera d'ailleurs sur le désaccord de son partenaire d'affaires, Me Lapointe (Michel Laperrière), comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce ci-dessous. Les esprits s'échauffent entre les deux amis.

Nous avons obtenu des détails sur la finale de mi-saison de la populaire quotidienne de TVA et nous pouvons déjà vous confirmer que ce ne sera pas de tout repos.

Sans trop en dévoiler, disons juste que le sort de deux personnages sera en danger encore cette saison, alors qu'un incident aura lieu en salle de cour. Assisterons-nous à d'autres décès? Espérons que non.

Par ailleurs, voici quelques causes que vous pourrez voir après les fêtes :

un médecin est accusé de meurtre, alors que trois patients sous sa garde décèdent de morts suspectes;

la police accuse une femme, qui a été retrouvée ligotée et gravement blessée, d’avoir elle-même organisé son enlèvement dans le but d’extorquer son mari;

un père de famille aurait tué son fils de 25 ans, alors que sa propre fille collabore à l’enquête pour le faire accuser;

et un champion de MMA attaque sauvagement un ami et l’envoie à l’hôpital avant qu’il ne décède des suites de ses blessures.

Voilà qui s'annonce plutôt intéressant! Nous avons bien hâte de découvrir l'identité des comédiennes et comédiens qui viendront donner vie à ces histoires, telles que concoctées par l'autrice Izabel Chevrier.

De même, nous pouvons vous dire que la stagiaire Mélodie (Naïla Louidort) vivra les contrecoups d'une cause qui implique son mentor Léo.

Ce sera à voir dans Indéfendable, qui se poursuit du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de TVA, jusqu'au 12 décembre. Voyez ici quand reprendra la quotidienne après les fêtes.