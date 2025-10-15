Accueil
Le public vit beaucoup d'émotions suite à l'épisode de mardi de STAT

Voyez les réactions des téléspectateurs.

STAT
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

L'épisode de mardi de STAT comprenait plusieurs scènes marquantes, qui ont fait vivre aux téléspectateurs des montagnes russes d'émotions.

D'abord, les confidences de Marie-Marthe Nadeau (Louise Laparé) à la travailleuse sociale Josette (Micheline Lanctôt) ont soulevé l'admiration du public.

  • « Pour moi c’est la première fois qu'une prestation d'actrice est aussi émouvante dans STAT, c’est ça le grand talent de Louise Laparé. Tellement juste. Bravo! »
  • « C’est des terribles de belles scènes. Les deux actrices sont incroyables et impressionnantes. »
  • « Deux grandes comédiennes pour une scène des plus émouvantes! »

Les fans de l'émission ont beaucoup apprécié le fait que la situation délicate des proches aidants ait été dépeinte avec autant de justesse et de douceur par l'autrice Marie-Andrée Labbé.

  • « Ça arrive plus souvent qu'on pense ! 😥 »
  • « Dure réalité chez nous au Québec...le système de santé est cassé. »
  • « C'est malheureusement la réalité de bcp de personnes qui vivent cette situation, très bien représentée ! »

Après avoir pleuré, le public a été amené dans une zone différente alors que Laurent Lamy (Emmanuel Bilodeau) s'est réveillé, lançant un regard menaçant à Emmanuelle (Suzanne Clément).

  • « WoW! Le regard de Lamy sur Emmanuelle!!! Ça ne laisse présager rien de bon. Il a fait un deal avec elle mais il ne le tiendra pas. Il n’a pas changé… toujours aussi sale. 😡 »
  • « Lamy a une mémoire "sélective"! 😏 🤦🏼‍♀️ Ça craint pour Emmanuelle!😮‍💨 »
  • « OMG! Vous avez réveillé un monstre… 🤦‍♀️ »

Ensuite, les téléspectateurs ont été projetés dans un état de surprise, alors que nous apprenions que Sofia (Ludivine Reding) n'était pas la seule à avoir fourni les informations aux responsables de l'attaque à Saint-Vincent. Josette, Audrey (Samantha Fins) et Camille (Martine Francke) étaient aussi dans le coup.

  • « Beau coup de chapeau ! 👌 »
  • « Wow 😯 je m’attendais pas à ça du tout !!!! »
  • « Le petit club de filles qui ont aidé les gens qui ont saccagé l’hôpital, ça je m’y attendais vraiment pas »

Ne manquez pas la suite de STAT mardi prochain à 20 h sur les ondes d'ICI Télé. Il est aussi possible de voir le prochain épisode dès maintenant sur l'EXTRA d'ICI.tout.tv.

