Le public réagit à la mort de ce personnage dans STAT

Ils échafaudent même des théories pour la suite de l'histoire.

STAT
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Mardi soir était diffusé le deuxième épisode de STAT en format hebdomadaire.

À la toute fin de l'épisode, le personnage de Laurence Caron (Gabrielle Coté) est décédé, quelques heures après avoir donné naissance à son fils Maurice.

Les téléspectateurs étaient sous le choc et peinés par ce revirement, orchestré de main de maître par Marie-Andrée Labbé.

  • « J'ai parlé toute seule dans mon salon c'était trop triste !!!! Quel émission captivante »
  • « Seigneur… c’est tough ça! Elle était chiante, mais maudit que j’ai de la peine! »
  • « Frissons, chair de poule! Comme c’est triste!! »
  • « Perdu le souffle… »
  • « On l'avait pas vu venir celle-là moi je croyais que c'était le bébé qui partirait »
  • « Nous qui pensions que c’était Lamy qui allait mourir 😮 j’ai été bouche-bée !!! Ouf tout une fin d’épisode, mon cœur de maman à mal 🥺 »
  • « Je l’avais pas vue venir celle-là 😱😱😱😱 »
  • « Comme Suzie Lambert dans Lance et Compte à l'accouchement de son bébé. »

Pour la suite de l'histoire, le public a déjà certaines théories :

  • « Je le savais... c'est isabelle qui va s'occuper de l'enfant avec Daniel... 💔💔 »
  • « Isabelle va élever l'enfant avec Daniel Voilà ! »
  • « Ouff je crois que Daniel va en vouloir à Isabelle de ne pas l'avoir sauvée »

La comédienne Gabrielle Coté a aussi commenté son départ de la série sur ses réseaux sociaux.

« J’ai adoré jouer cette chipie.

J’ai adoré ce plateau, ces textes, les virtuoses devant et derrière la caméra.

J’ai été chamboulée par le talent de formule 1 de tous ces humains.

Merci pour tout, STAT.

Je vais m’ennuyer de faire chier le Québec avec ma face de fendante.

Repose en paix, Laurence Caron », écrit-il.

Précisons que, la semaine prochaine, un nouveau personnage principal fera son arrivée dans l'intrigue. Tous les détails ici.

