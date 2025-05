Le public pourra voter pour ces 5 nouveaux prix au Gala les Gémeaux

Cette année, les Gémeaux célébreront leur 40 ans, le dimanche 14 septembre 2025 à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts en en direct sur ICI Télé et ICI Tou.tv, alors que Véronique Cloutier fera un retour à l'animation. Elle succède ainsi à Pierre-Yves Lord.

Pour l'occasion, les organisateurs ont ajouté cinq nouvelles catégories dans lesquelles le public pourra faire entendre sa voix.

« Pour cette édition marquant les 40 ans des prix Gémeaux, l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision – section Québec tenait à placer le public au cœur des célébrations en lui offrant la chance d’assister au Gala anniversaire. Cette année, nous avons également voulu offrir une occasion unique à notre précieux public de s’impliquer dans le processus en lui donnant la parole pour l’attribution de six prix du public. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur notre important partenaire de longue date, le Fonds Cogeco, et sur le soutien de Loto-Québec. Nous tenons également à remercier la SODEC qui a soutenu le développement de la plateforme de votes », indique Chantal Côté, directrice de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision au Québec.

Depuis maintenant huit éditions, le public décerne le prix Gémeaux du public Fonds Cogeco - Émission coup de cœur de l’année. C'est d'ailleurs François Morency et Discussions avec mes parents qui ont remporté le prix lors de la prochaine édition.

À cette distinction bien établie s’ajoutent cette année cinq nouveaux prix entièrement déterminés par le vote du public. Parmi eux, un tout nouveau prix du Fonds Cogeco rendra hommage à l’émission coup de cœur du public des 40 dernières années. Nouveau partenaire de l’événement, Loto-Québec présentera, pour sa part, quatre prix visant à récompenser des personnalités qui se sont démarquées au cours de la dernière année.

Voici donc les six prix du public pour l'édition 2025 :

Le Fonds Cogeco présente 2 prix :

Le prix Gémeaux du public Fonds Cogeco - Émission coup de cœur de l'année

Le nouveau prix Gémeaux du public Fonds Cogeco - Émission coup de cœur des 40 dernières années.

Loto-Québec présente 4 nouveaux prix :

Le prix Gémeaux du public Loto-Québec - Personnalité féminine de l’année

Le prix Gémeaux du public Loto-Québec - Personnalité masculine de l’année

Le prix Gémeaux du public Loto-Québec - Découverte de l’année

Le prix Gémeaux du public Loto-Québec - Collaborateur.trice de l'année émission hors-fiction

Le grand public sera invité à voter dès le 11 août pour la première phase de vote. Tous les détails suivront sous peu.

Les finalistes de cette 40e édition seront dévoilé.e.s à la fin juin.