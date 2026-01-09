Le public exprime une déception face au premier épisode de L'amour est dans le pré

Le premier épisode de la 14e saison de L'amour est dans le pré a été diffusé jeudi sur les ondes de Noovo.

La production a apporté quelques changements à sa formule originale, dévoilant notamment des images des auditions des prétendantes, ce à quoi les téléspectateurs n'avaient jamais eu accès.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs téléspectateurs ont critiqué un élément en particulier de cette première émission de la saison.

« Ben voyons, c'est quoi ça. Il y a plus de surprises. On a tout vu les rapprochements dans la pub de la première émission. »

« C'est quoi cette première émission ? ??? J'ai écouté 3 minutes et jai arrêter. C'est quoi l'idée de mettre des extraits de la saison et de nous montrer leur choix et leur rapprochement. On va tout savoir d'avance quel personne ils ont choisi. »

« L'amour est dans le pré je suis déçue d'avoir vu les frenchs et plusieurs punchs de l'histoire directement dans les premières minutes de l'émission. Je suis certaine que plusieurs aiment mieux voir ça au moment où ça se passe... Je vais devoir éviter les 5 premières minutes et les 5 dernières, maintenant. »

Il faut dire que la bande-annonce en montre, effectivement, beaucoup. On y voit notamment des rapprochements entre des agriculteurs et leurs prétendantes, mais aussi des bribes de certains rebondissements à venir.

Voyez cette fameuse bande-annonce en entête.

Disons aussi que des gens ont remarqué que la chanson-thème avait changé, ce qui les a agacés.

« Pis la chanson?? »

« Hey, est où ma chanson thème que j’aimais 😕?! »

Cette première émission a tout de même récolté plusieurs éloges aussi, qu'il faut souligner.

« WOW!!! Tout un changement 👏👏👏 J'en pouvais plus des dernières saisons!! Ce soir j'ai adoré ce nouveau concept. Les agriculteurs(trice) sont intéressants, beaux, belle et avec de superbes personnalités...J'ai très hâte de voir les épisodes ❤️❤️ »

« L'épisode aurait pu durer 2h!!! Bien bien hâte à jeudi prochain ☺️ »

De notre côté, on l'avoue, nous sommes charmés!

L'amour est dans le pré est diffusée les jeudis soirs à 20 h sur les ondes de Noovo.

Rappelons que nous apprenions dans l'émission de jeudi la rupture d'un couple chouchou de l'émission. Les détails ici.