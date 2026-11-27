Jeudi soir, Indéfendable s'est conclu alors qu'Alexis Marceau, accusé d'avoir assassiné un client de son père comptable, a été victime d'un excès de colère en pleine cour et s'est retrouvé sur le sol, en pleine crise d'épilepsie.

Les téléspectateurs pensent avoir compris ce dont souffre Alexis.

Ils croient que le jeune homme a une tumeur au cerveau, ce qui expliquerait à la fois ses pertes de mémoire, son changement de comportement et sa/ses crise.s d'épilepsie.

« Gros mal de tête, je soupçonne un problème au cerveau, qui pourrait expliquer ses crises de colère. »

« Une tumeur cérébrale? »

« Il a plusieurs signes de tumeur cérébrale Alexis. »

« Tumeur cérébrale »

« Moi, j’opte pour une tumeur au cerveau, ce qui va aussi expliquer son changement de comportement. »

« Il a mal a la tête, doit avoir un tumeur au cerveau. »

« Une crise d'épilepsie d'Alexis à cause du cancer ? »

Le public a aussi tenu à rendre hommage au comédien Guillaume Gauthier, qui livre une performance remarquable dans ce rôle complexe.

« Guillaume Gauthier… Magistral! Quel acteur! J’en ai eu des frissons, surtout la crise d’épilepsie! J’y ai vraiment cru! »

« Quel comédien n'en revient pas 👏 bravo de donner des performances de talent ! 👏 »

« Excellent comédien 👏👏👏 »

« Hey boy ! Ça été surprenant 😮 quel acteur 👏 »

« J'ai été impressionnée par la performance d'Alexis. Il est excellent Bravo! »

« Woua quel comédien ce Guillaume Bravooooooo 👏👏👏 »

Nous avons bien hâte de découvrir quel sera le verdict dans cette cause particulière.

Indéfendable se poursuit jusqu'au 10 décembre du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.