Le public a résolu l'énigme de Big Brother Célébrités

Dimanche, une nouvelle panne de courant a eu lieu dans la maison de Big Brother Célébrités, et Pascale a découvert une nouvelle inscription sur la tapisserie de la cuisine.

Il s'agissait d'une énigme qui permettra au joueur qui la déchiffrera de mettre la main sur l'une des précieuses clés, qui donne accès à des avantages dans le jeu.

Le vivre est signe de politesse, agir sans, d'insouciance et le faire, d'expérience.

Comme les téléspectateurs ont eu davantage de temps de l'analyser que les joueurs - qui ont dû tenter de l'apprendre par coeur pour la décoder -, ils ont réussi à la résoudre.

La réponse : SAVOIR.

« Savoir vivre = politesse, agir sans Savoir = insouciance, Savoir le faire = expérience. »

Maintenant, qui arrivera à trouver la réponse dans la maison et qu'est-ce que cette précieuse clé ouvrira?

C'est à suivre! À noter que s'il y a une panne de courant dans la maison dans les prochains jours, que la moitié des joueurs n'y auront pas accès puisqu'ils sont enfermés dans la salle des challenges pour la semaine.

Big Brother Célébrités est diffusé les dimanches soirs à 18 h 30 et en semaine à 19 h 30 sur les ondes de Noovo.