Le producteur d'OD parle de l'impact de l'absence d'influenceurs au casting : « Ç'a changé le rapport à l'image »

On le sait, Occupation Double a fait des changements majeurs dans sa façon de faire par rapport aux éditions précédentes en raison des problèmes rencontrés l'an passé.

Ainsi, il y avait une véritable volonté de choisir des candidats différents, qui apporteraient une nouvelle image à l'émission et l'amèneraient ailleurs.

C'est pourquoi les influenceurs et les gens en recherche d'abonnés sur les réseaux sociaux ont été rapidement écartés lors des auditions.

Le producteur Jean-Philippe Perron indique que ce changement a pu être ressenti de façon assez concrète sur le terrain cette saison.

« Ç'a changé la dynamique et le rapport à l'image », indique-t-il.

Par les années passées, les célibataires étaient plus soucieux de l'image qu'ils présentaient. Quelques-uns ont même demandé à la production de ne pas montrer certaines choses au montage.

« Cette année, ils sont moins [inquiets] », précise-t-il.

Les influenceurs se bâtissaient un emploi à travers leur participation à OD alors que les candidats de cette année étaient bien établis professionnellement avant d'apparaître dans la téléréalité.

Le producteur indique avoir été le premier surpris par la proportion de membres du personnel de la santé dans le casting. « Les personnalités les plus pétillantes qui arrivaient devant nous étaient souvent des infirmières », avoue-t-il.

« On se l'est fait un peu critiquer, mais il faut se dire : les candidats cette année à OD, ils sauvent des vies », ajoute-t-il. « Il fut une année où c'était des barmaids et des serveuses, et c'était tout aussi correct, mais cette année, ce sont des infirmières, un médecin et des travailleuses sociales... ».

Rappelons que Sami a subi les foudres des réseaux sociaux en ce sens alors que les gens laissaient entendre que la place d'un médecin était davantage dans une clinique qu'à OD. Voici sa réponse.