Le personnage qui vient à bout de notre patience

Entre les mensonges, les cachoteries, son implication avec un gang criminalisé et ses mauvaises décisions, le personnage de Me Legrand dans Indéfendable a le don de nous exaspérer complètement.

Certes, le comédien Martin-David Peters est exemplaire dans ce rôle détestable, alors qu'il joue le méchant avocat imbu de pouvoir avec brio. Pendant ce temps, le public tourne en bourrique dans son salon en le regardant multiplier les frasques, les erreurs et les tromperies.

Cette semaine, l'irritation a atteint des sommets...

Celui-ci vient d'apprendre que l'attentat dont il a été victime, et qui a fait l'objet de la finale de la première saison, a été commandé par le père de son amoureuse, Jessica Renaud (Émilie Lajoie). L'enquêteur Maxime Dubois (Mathieu Baron) lui conseille d'ailleurs fortement de rompre toute association avec la Schtroumpfette, ses employés louches et son père tentaculaire, pour sa propre sécurité. Que fait alors notre bon Me Legrand? Il retourne, le coeur léger, telle une donzelle sans cervelle, vers Jessica qui le manipule de toute évidence.

Plus encore, cette semaine, il a décidé d'aller rencontrer le chef d'un autre gang criminalisé, se mettant d'emblée en conflit d'intérêts avec ses allégeances initiales, déjà douteuses. Ajoutons à cela qu'il devra témoigner en cour contre le père de sa chérie et tous les ingrédients sont là pour un désastre aux proportions épiques.

Pendant ce temps, il continue d'intimider la pauvre Inès (Nour Belkhiria), qui a bien compris que quelque chose cloche grave avec son collègue de bureau, et à mentir à tous les autres avocats, un brin crédules, qui fréquentent le cabinet. Une belle personne quoi!

Ce faisant, nous ne pouvons nous empêcher de nous poser la question suivante : mais où s'en va l'autrice avec cette histoire?

Force est d'admettre que ce personnage nous pousse dans nos derniers retranchements du bonheur en plus de ne pas amener beaucoup d'eau au moulin de la quotidienne. Nous aimerions (vraiment beaucoup) que la deuxième saison d'Indéfendable ne se termine pas comme la première, avec une autre tentative d'assassinat contre Legrand. Pourtant, tout semble pointer vers une nouvelle catastrophe qui fonce vers nous à vive allure, tel un train dans la nuit.

Il faudra être à l'écoute, du lundi au jeudi à 19 h à TVA, jusqu'au 25 avril, pour connaître le fin mot de l'histoire, ou désespérer encore plus.