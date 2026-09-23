Le père d'une vedette internationale de la pop participe à The Traitors Canada

La grande première de la téléréalité The Traitors Canada a été diffusée ce lundi soir à CTV.

En plus de Felix Dolci, l'athlète olympique qui a participé à Big Brother Célébrités, on retrouve parmi les invités le père du chanteur Justin Bieber.

Le populaire auteur-compositeur-interprète est d'origine canadienne et son papa vit toujours à Stratford, en Ontario.

Nous avons très peu vu Jeremy Bieber dans le premier épisode de la téléréalité, mais il a confié à deux autres joueurs (dont Felix) son identité secrète, soit le papa de l'interprète de « Love Yourself ». Il ne compte pas divulguer l'information à tout le monde. À voir s'il sera capable de retenir longtemps son secret.

Voyez sa fiche de joueur au bas de l'article.

À noter que ce n'est pas le premier parent d'une grande vedette à participer à The Traitors. En effet, Donna, la mère du joueur de football Travis Kelce et époux de Taylor Swift, a participé à la version américaine.

Précisons qu'un joueur a déjà quitté le jeu lors du premier épisode de cette nouvelle mouture canadienne, qui promet d'être explosive, avec des personnalités bouillantes comme Spicy Vee de Big Brother Canada et la drag queen Van Goth.

L'hôtesse du manoir Karine Vanasse arbore, une fois de plus, des looks exceptionnels qui feront tourner les têtes autant des fidèles que des traîtres.

The Traitors Canada se poursuit les lundis soirs à 21 h sur les ondes de CTV, puis en rattrapage sur Crave.