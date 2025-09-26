Le médecin Alain Vadeboncoeur fait un commentaire sur STAT

Depuis le début de la saison de STAT, Laurent Lamy (Emmanuel Bilodeau) est dans le coma après l'attaque à l'hôpital. Il est branché à différentes machines qui assurent sa survie.

Cette semaine, le docteur Alain Vadeboncoeur a lancé des fleurs à la production qui prend grand soin des détails depuis plusieurs années.

« J’aime les gens qui ont le souci du détail. Voici une image vue de près tirée de l’épisode STAT d’hier soir. »

Il explique - dans sa publication au bas de l'article - à quoi servent chacun des objets qui se trouvent sur le patient.

« Au moins une petite pensée pour les comédiens qui doivent ainsi rester branché plusieurs heures avec tout ce gréement sans trop bouger! Et surtout, une grande pensée pour les grands malades, qui vivent souvent de jours, sinon de semaines, dans une relative immobilité, presque aussi éprouvante que la maladie elle-même », dit-il en terminant.

D'ailleurs, Emmanuel Bilodeau nous confiait que le tournage de ces scènes avait été plus difficile qu'il n'y paraît. Écoutez-le dans une vidéo dans cet article.

Dans l'épisode de mardi, Gabriel Lemaire (Jean-Nicolas Verreault) tentait de réveiller l'ancien DSP et les choses ne se passaient pas tout à fait comme espérer. La situation restera encore incertaine dans le prochain épisode, quoique certains signes encourageants se présenteront.

Rappelons que le Dr Vadeboncoeur est l'un des cinq consultants médicaux sur STAT avec les chirurgiens Hai Huyn et Lucas Sideris et les psychiatres Éric Giguère et Gabrielle Larouche.

L'autrice Marie-Andrée Labbé est très bien entourée.

STAT se poursuit les mardis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode est déposé en primeur chaque semaine sur l'Extra d'ICI Tou.tv.