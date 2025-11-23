Ce personnage cause LA surprise de la saison à Chanteurs masqués

C'est ce dimanche qu'était diffusée la grande finale de Chanteurs masqués. Alors que, toute la saison, nous avons tenté de deviner qui étaient les artistes qui se cachaient sous les imposants costumes, l'enquête est désormais révolue pour les centaines de milliers de fans de l'émission.

Pour ce faire, les juges-enquêteurs étaient sur leur 31 et le public en studio était en délire, pour accueillir les dernières performances de la saison régulière. Si les 4 artistes masqués ont effectivement tout donné, c'est le Cardinal qui s'est vu remettre les grands honneurs. D'ailleurs, de sa divine arrivée à sa dernière prestation, l'oiseau géant aura été l'un des participants les plus marquants des 5 dernières saisons.

À tel point que, de l'aveu des juges, il s'agissait de l'année la plus difficile, la plus relevée. Puis, comme bon nombre de téléspectateurs l'avaient deviné, c'est Stef Carse qui se cachait sous les traits du Cardinal, après avoir entonné la renversante « Amazing Grace »

Très ému du témoignage d'affection qu'il venait de recevoir, suite à sa victoire, Stef s'est adressé au public en avouant qu'après le succès de la chanson « Achy Breaky Dance », ce dernier s'était senti coincé dans une boîte, croyant qu'il ne pourrait plus chanter. « Quand je suis parti en 97, le personnage avait dépassé l'artiste. [...] J'ai été mis dans une boîte et là le Cardinal m'a fait sortir de la boîte. »

Mentionnons également que nos prédictions des 3 autres finalistes se sont avérées bien réelles. Les détails ici.

Cependant, la plus grande surprise de la saison ne vient pas du dévoilement du gagnant, mais bien de l'identité du maître de la voûte. En effet, alors que nous pensions tout au long de la saison qu'un artiste ayant chanté auparavant à l'émission se cachait parmi les nouveaux chanteurs, c'est plutôt à l'intérieur du maître de la voûte que « le revenant » se cachait.

Pour la cause, Jason Roy-Léveillée a renfilé sa tenue de la dinde noire de la saison 1 et a chanté « Are You Gonna Go My Way » et « I Can't Get No Satisfaction », révélant son retour sous le coup d'oeil dubitatif des juges, qui n'ont rien vu venir. La production du variété s'est bel et bien moquée de nous!

On ne manque pas les coulisses de Chanteurs masqués dimanche prochain, dès 19 h sur les ondes de TVA.