Luca Cianciulli a remporté la 13e saison des Chefs lundi dernier.

Le public était ravi de sa victoire, mais gardait une interrogation à son sujet : pourquoi avait-il été aussi malhabile au défi des pâtes alors qu'il est à la tête d'un prestigieux restaurant italien?

La réponse est arrivée à Bonsoir bonsoir jeudi alors que Luca a confié à Jean-Philippe Wauthier qu'il était malade lors de ce défi. Il avait attrapé le pied-main-bouche de sa fille.

« J'ai une fille de deux ans et demi, elle va à la garderie, je suis tout le temps malade! », indique le jeune papa. « Cette fois-là, c'était un tournage d'un lundi donc je revenais d'un week-end où j'avais attrapé sa maladie, je faisais de la fièvre. Ça n'allait pas bien pantoute! En fait, ça tombait bien que c'était le défi des pâtes parce que, au moins, j'ai été capable de m'en sortir. »

Luca a aussi confié à Bonsoir bonsoir que son restaurant, le Moccione sur St-Denis à Montréal (voir le menu ici), connaît une popularité époustouflante depuis sa victoire. « C'est devenu plus difficile [de réserver], mais on est là-dessus, on trouve des solutions », confiait-il.

Rappelons que Luca a remporté une bourse en argent de 50 000 $, 10 000 $ en billets d'avion offerts par Air France et de l’eau pétillante Montellier pour une année.