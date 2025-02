Le futur de l'émission Quel talent! est maintenant connu

Depuis la finale de la première saison, qui a été plombée par des problèmes techniques, les téléspectateurs se demandent si l'émission Quel talent! fera un retour pour une deuxième saison.

On se souviendra que c'est la troupe de danse Stardust qui a été couronnée au terme de cette première saison.

Voilà que Noovo confirme la bonne nouvelle que nous attendions, soit le renouvellement de la populaire compétition pour une deuxième mouture.

Plus encore, on apprend que les juges Marie-Mai, Anne Dorval, Rachid Badouri et Serge Denoncourt seront de retour, tout comme l'animatrice Marie-Josée Gauvin.

Le recrutement est d'ailleurs en cours pour le prochain mois. Voici les détails, pour celles et ceux qui souhaiteraient tenter leur chance :

Quel talent! est à la recherche d'artistes prometteurs et originaux qui souhaitent se produire devant le public et les juges pour ainsi tenter leur chance de remporter le grand prix de 100000 $. Musiciens, chanteurs, danseurs, humoristes, ventriloques, magiciens ou autre, en solo ou en groupe, tout le monde est invité à poser sa candidature. Les inscriptions sont ouvertes aux gens de tous les âges, et ce, dès aujourd'hui. Elles se poursuivent jusqu'au 10 mars à 23 h 59 sur noovo.ca. Tous les critères d'admission sont disponibles sur le site Web.

Quel talent! est produite par Sphère Média et par Fremantle, en collaboration avec Bell Média.

La deuxième édition de la compétition est prévue cet automne sur Noovo et en rattrapage sur noovo.ca et Crave.