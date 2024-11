Le fils de Mel Charlot fait une apparition à En direct de l'univers

On peut dire qu'il a, comme sa maman, le rythme dans le sang! N'est-il pas adorable? Mel Charlot fut également particulièrement émue en apercevant son père, Jean-Emmanuel Charlot, directement venu de Floride lui offrir la chanson « Le métèque », peu avant. D'ailleurs, le papa du petit Matéo, Stanley Milfort, s'est lui aussi permis une brève incursion sur le plateau de France Beaudoin, vêtu de son habit de noces. Voyez une photo du couple au bas de cet article, qui a récemment souligné ses 10 ans de mariage et ses 20 ans d'amour.

Cela aura servi de préambule à un segment spécial soulignant l'amoureuse de l'amour que Mel est, avec Dominique Fils-Aimé sur « Moi je t'aime » et l'impressionnante version de « When a Man Loves a Woman », interprétée par Sandy Duperval. Celle-ci est même revenue sur scène en fin d'épisode, avec « Amazing Grace », accompagnée par Lyxé et Mélissa Bédard. C'était absolument époustouflant! Les téléspectateurs sont eux aussi de cet avis, plusieurs déclarant avoir des frissons devant toute cette grâce de haute voltige. On les comprend!

La semaine prochaine, ce sera au tour du comédien Antoine Bertrand d'avoir droit à une célébration conçue sur mesure sur ses goûts musicaux. Pourrait-on déjà être samedi prochain?

En direct de l'univers est diffusé le samedi à 19 h, sur les ondes d'ICI Télé.