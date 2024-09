Le fils de Guy Jodoin fait du charme à Julie Bélanger

Les animateurs de Ça finit bien la semaine avaient réservé une surprise à Nathalie Simard et Guy Jodoin, qu'ils recevaient sur leur plateau « spécial rentrée », afin de parler de leur émission respective.

Des questions avaient été préalablement posées à leur enfant respectif, Ève et Hugolin, et les parents devaient deviner ce qu'ils avaient répondu. À Hugolin Jodoin-Michaud, un étudiant en théâtre, on avait demandé avec qui il verrait son père en couple parmi les vedettes québécoises.

Celui-ci a alors répondu : « Si les goûts sont héréditaires, je dirais Julie Bélanger », avant de faire un signe à l'animatrice de l'appeler. Cette dernière a alors demandé au père quel âge avait son garçon. À l'annonce de ses 26 ans, elle a lancé : « Allô, Hugolin, matante Julie te trouve joli! ». Voyez une photo du jeune homme au bas de l'article.

Il faut dire aussi que les animateurs de Ça finit bien la semaine ont bien tenté d'encourager Guy à se mouiller et à nommer une personnalité féminine qu'il trouve attirante et intéressante, mais ce dernier a plutôt répété le nom avancé par Jean-Michel Anctil : Béatrice Picard.

Ève a aussi révélé un secret de sa mère en disant qu'elle « n'aimait pas ça pour vrai les poudings Laura Secord ». Nathalie se cachait le visage et le public en studio riait de bon coeur.

Un concept très amusant qui rappelle l'idée derrière la nouvelle émission de Nathalie, Ma mère, ton père, où des enfants observent leurs parents alors qu'ils participent à une téléréalité pour trouver l'amour et influencent le cours du jeu.

Ma mère, ton père sera diffusée les jeudis soirs à TVA dès le 12 septembre à 20 h.

Ne manquez pas aussi une semaine spéciale rentrée au Tricheur alors que Guy Jodoin reçoit Mélissa Bédard, Nathalie Simard, Anouk Meunier, Jean-Michel Anctil et Colette Provencher.