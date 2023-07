Le fils de François confronte Jacob dans la première bande-annonce de la 2e saison de STAT

Bien que Normand D'Amour nous confiait récemment que les tournages de STAT ne recommenceront que le 24 juillet prochain, la production a déjà enclenché la promotion pour la prochaine saison.

Dans la première bande-annonce de 15 secondes, on peut voir Jérémy (Robin L'Houmeau), le fils de François et d'Emmanuelle, confronter Jacob à l'hôpital en lui disant : « Mon père s'est suicidé à cause de ta mère, qu'est-ce que tu peux expliquer de plus? », ce à quoi il répond : « Heille, je ne pense pas que c'est ça qui est arrivé ».

On revoit ensuite les images de François, le soir de son décès, qui ouvre la porte à Jacob, qui n'a pas particulièrement l'air de bonne humeur.

Voyez une image de cette courte bande-annonce, présentée uniquement à la télévision, au bas de l'article.

