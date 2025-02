Le fils chanteur de Marina Orsini n'a pas participé à l'album de sa mère : Elle s'explique

Lorsque nous avons appris que Marina Orsini allait faire un album de chansons, nous avons immédiatement pensé que son fils Thomas [photo ici], qui désire percer dans le monde de la musique, contribuerait au projet de sa mère d'une manière ou d'une autre. Mais non.

À Tout le monde en parle, Guy A. Lepage a abordé le sujet avec Marina.

« Éventuellement, c'est clair que mon Thomas et moi, on va faire un projet ensemble, c'est sûr. Mais pas là, pas cette fois », a-t-elle d'abord indiqué.

« C'est sûr que lui, il est hyper... je veux dire, il a 22 ans, ça fait que c'est sûr qu'il est comme un cheval dans un box, puis il est prêt », dit-elle.

Mais tu sais, il faut leur apprendre que c'est des étapes, c'est un chemin, en fait, puis il faut les faire, ces étapes-là.

Maxim Martin, qui était sur le plateau pour parler de son nouveau spectacle, a ajouté son grain de sel et d'humour à la conversation en disant : « Puis souvent, les enfants sont plus enclins à passer du temps avec nous autres quand il y a un cachet aussi, j'ai remarqué ça. » Rappelons que Maxim travaille fréquemment sur des projets artistiques avec sa fille Livia.

Sur cet album, Marina propose plusieurs duos, notamment avec des hommes « de son âge ». « J'avais envie qu'à mon âge, on ait un dialogue entre un gars et une fille au niveau musical dans une chanson. Je trouve que le duo avec Richard [Séguin] et Paul Piché, pour moi, c'est deux phares dans cet album-là. C'est rempli d'espoir. C'est des couples, on le comprend que c'est des couples qui ont duré, qui ont traversé les tempêtes. [...] J'ai besoin de ça dans ma vie, j'ai besoin de croire à ça. »

L'album Reconstruire les saisons de Marina Orsini sera disponible dès le 14 février.