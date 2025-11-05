Le Dr Vadeboncoeur offre des précisions quant à ce nouveau cas dans STAT

Ce mardi dans STAT, un nouveau patient a fait son arrivée à Saint-Vincent, sous les traits de l'humoriste et comédien Matthieu Pepper, qui interprète Patrick O'Brian. Le jeune homme est débarqué à l'hôpital avec la peau d'une couleur jaune assez inquiétante. Pourtant, il n'avait pas tellement envie de se faire soigner.

On a rapidement compris que ce personnage vit avec de graves problèmes de dépendance à l'alcool. Sa famille et son ex-conjointe se sont même présentées à l'hôpital, tentant une intervention radicale auprès de lui, qui n'a pas porté fruit.

Sur les réseaux sociaux, le docteur Alain Vadeboncoeur apporte des précisions intéressantes quant à ce cas médical, qui n'est malheureusement pas rare. Il écrit : « Notre foie, fabuleuse usine où tout se passe en silence, assure en permanence des centaines de fonctions où tout se transforme, s’assemble, se stocke, se filtre, se synthétise et se dégrade.

C’est un organe essentiel, sans lequel rien ne fonctionne longtemps. Quand il tombe en grève, ces fonctions cessent peu à peu, avec des conséquences graves… et souvent visibles.

Un des signes les plus reconnaissables d’un problème hépatique (du foie) est la fameuse jaunisse. Elle est causée par l’accumulation d’un pigment appelé bilirubine, qui provient surtout de la dégradation normale de notre hémoglobine.

En temps normal, le foie la transforme pour qu’on puisse l’éliminer par l’intestin. Sinon, elle se dépose dans la peau et les yeux, donnant cette couleur jaune caractéristique.

C’est ce que remarque Emmanuelle, dans l’épisode de mardi soir de STAT dès qu’elle voit Patrick. Elle comprend tout de suite que son foie va sûrement mal, la cause la plus fréquente d'un tel état.

C’est ici un signe visible d’une défaillance hépatique et peut-être même d’une cirrhose, caractérisée par la transformation fibreuse et une désorganisation de l’organe, généralement suite à des agressions chroniques.

L’alcool est en cause dans de nombreux cas de cirrhose, mais c’est loin d’être la seule explication. Parmi les autres causes fréquentes, on note l’hépatite C chronique, l’hépatite B, certaines maladies génétiques, comme l’hémochromatose (excès de fer) ou la maladie de Wilson (excès de cuivre), ainsi que des maladies auto-immunes.

Patrick, lui aussi, parle de ses « enzymes ». Le foie en produit en effet plusieurs, qui s’échappent dans le sang quand ses cellules sont endommagées. On les mesure à l’urgence en quelques minutes avec une simple prise de sang.

Les plus connues sont l’ALT (alanine aminotransférase), l’AST (aspartate aminotransférase), la GGT (gamma-glutamyl-transférase), l’ALP (phosphatase alcaline).

Quand ces enzymes sont élevées, c’est souvent le signe d’un dommage au foie — par exemple lors d’une hépatite virale, d’une intoxication médicamenteuse ou d’une consommation excessive d’alcool.

Lorsqu’Emmanuelle demande un coagulogramme, c’est qu’elle s’inquiète de la capacité du foie à fabriquer les facteurs de coagulation. Quand sa fonction est gravement atteinte, le sang coagule généralement mal, menant à des risques accrus de saignement.

Dans certains cas, si la cause d’une atteinte hépatique est retirée, on peut assister à une récupération partielle. Mais dans une cirrhose avancée, il est possible que la seule solution possible soit la greffe de foie.

Et puis arrive cette scène : Patrick s’effondre et du sang coule de sa bouche. La cause précise est à déterminer, mais l’ensemble de l’œuvre est clair : son foie ne tient pas le coup. Reste à voir si Patrick va tenir le coup. C'est un dossier à suivre ! »

Voilà qui est particulièrement intéressant et une belle idée de l'autrice Marie-Andrée Labbé pour aborder l'alcoolisme dans sa série.

La semaine prochaine, Patrick O'Brian sera de retour à l'hôpital, plus mal en point que jamais. Vont-ils réussir à le sauver et lui faire prendre conscience qu'il joue sa vie à chaque verre qu'il prend de plus?

Dans ce contexte, Matthieu Pepper s'avère irréprochable et nous sommes heureux de le retrouver dans une fiction, après Entre deux draps.

STAT se poursuit les mardis à 20 h sur ICI Télé. Un épisode est déposé en primeur chaque semaine sur l'Extra d'ICI Tou.tv.