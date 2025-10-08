Le docteur Vadeboncoeur fait une mise au point à propos de cette intrigue dans STAT

Ce mardi dans STAT, les médecins ont fait une découverte pour le moins troublante concernant David Lapierre (Gabriel Lemire), ce papa accusé d'avoir agressé son enfant. Le petit, joué par le craquant Arthur Arsenault, s'est présenté à l'hôpital Saint-Vincent avec « un bobo » dans la bouche, qui s'est révélé être une gonorrhée, une maladie transmise sexuellement.

Cette semaine, la situation a commencé à s'expliquer par une condition bien précise; le somnambulisme. Cette percée a toutefois laissé bien des téléspectateurs perplexes. Est-ce qu'une personne somnambule peut vraiment commettre de tels gestes?

Le docteur Alain Vadeboncoeur a tenu à faire une mise au point sur le sujet, sur ses réseaux sociaux.

Il écrit : « Tel que vu dans STAT, le somnambulisme est un curieux état neurologique, où quelqu’un peut se lever, marcher, parler… alors qu’il dort encore. Ce n’est toutefois pas un rêve, parce que le phénomène survient surtout pendant le sommeil profond, alors que généralement, la personne n’en garde pour cette raison aucun souvenir.

Il s’agit en réalité d’un réveil incomplet pendant lequel le corps est en action, parfois de manière parfois très organisée. La conscience reste pourtant « éteinte », malgré les conduites parfois étonnantes, comme manger ou errer dans la maison, voire dangereuses, comme se retrouver dehors et même conduire sa voiture.

Certains comportements à caractère sexuel, comme la masturbation dans l’épisode, sans éveil, peuvent aussi survenir, ils font partie du tableau clinique possible. »

Évidemment, ce constat n'explique pas tout dans cette histoire. Il nous resterait à comprendre comment le père, la mère et donc l'enfant ont contracté une gonorrhée. Ce morceau du puzzle manque toujours à l'appel et, pourtant, il n'en sera pas question dans le prochain épisode...

La suite dans STAT, les mardis à 20 h sur Radio-Canada. Un épisode est offert en primeur chaque semaine sur l'Extra d'ICI Tou.tv.

