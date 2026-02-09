Le docteur Lamy reviendra-t-il hanter Saint-Vincent d'ici la fin de la saison de STAT? Voici la réponse

Depuis le début de la quatrième saison de STAT, le malveillant Docteur Lamy s'est fait beaucoup plus discret, alors qu'il était traité par Emmanuelle St-Cyr après avoir été blessé lors d'une attaque sauvage sur l'hôpital et ses employés.

Depuis quelques semaines, celui-ci a retrouvé sa liberté et c'est plutôt son fils qui est devenu radioactif, alors qu'il s'est joint à un groupe masculiniste violent s'en prenant aux femmes de tête. L'épisode présenté avant la pause olympique a permis de clore ce dossier, alors qu'Emmanuelle a pu quitter l'hôpital saine et sauve, pour une mission humanitaire. Reviendra-t-elle? Voici la réponse.

En ce sens, le prochain épisode marquera le retour à l'écran du docteur Lamy, qui viendra rencontrer la police en lien avec l'affaire sordide dans laquelle son fils est impliqué. Fidèle à lui-même, vous verrez que Lamy n'a toujours pas les bonnes réactions...

En marge de cette diffusion, nous avons eu le plaisir de croiser le comédien Emmanuel Bilodeau, qui a bien voulu nous dire si son personnage va jouer un rôle plus important dans les prochains épisodes de la série.

« Je ne sais pas ce qui se passe avec le docteur Lamy, pour vrai », nous dit d'emblée le comédien. « J'ai très peu tourné à partir de ce qu'on voit avec mon fils au poste de police. Je ne sais pas trop ce que je peux dire ou pas, mais j'ai tourné très peu. Je ne sais pas ce qui va m'arriver, je suis sur la glace plus que jamais en ce moment. »

Est-ce donc à dire que nous devons faire nos adieux à ce personnage polarisant? Peut-être pas. Du moins, Emmanuel Bilodeau souhaite vivement un retour dans la série : « J'adorerais ça. C'est dans les bras de l'autrice et de la productrice, s'il va revenir hanter les gens et mettre la marde, ou s'il va changer. »

En ce sens, le comédien estime que son expérience avec le public de la série a changé depuis qu'il ne s'agit plus d'une quotidienne : « Depuis que ce n'est plus une quotidienne, j'en entends moins parler, beaucoup moins. Ça a tout changé. Une quotidienne c'est un peu plus difficile à gérer, les gens ne me parlaient que de ça, on me criait de loin "je vous haïs", mais dès que c'est devenu une hebdomadaire, c'est très écouté, mais on dirait que les gens sont moins intenses. »

Enfin, en plus de le retrouver dans STAT après la pause olympique, on peut aussi retrouver Emmanuel Bilodeau sur scène, dans la comédie Les boys, le spectacle, où il partage la vedette avec Louis Champagne, David Savard, Benoît Drouin-Germain, Mikhail Ahooja, Didier Lucien et plusieurs autres. Les détails à ce sujet sont ici. On pourra aussi le retrouver cet été dans le film Tissé serré, une proposition bilingue dans laquelle il offre une performance épatante, dans la peau d'un homme dépendant au Fentanyl.