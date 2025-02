Le Docteur Lamy continue de faire des siennes dans STAT

Le petit écran aurait-il trouvé son nouveau vilain préféré? Peut-être bien, si l'on se fie aux nombreux commentaires des internautes concernant le docteur Laurent Lamy (Emmanuel Bilodeau), le nouveau DSP de Saint-Vincent dans STAT.

Depuis quelques semaines, le nouveau directeur par intérim ne manque pas de faire des vagues en imposant sa loi auprès de ses nouveaux collègues, pour le meilleur et pour le pire. Si certains semblent le trouver pertinent, comme Isabelle Granger par exemple, d'autres préfèrent se garder une réserve, à juste titre. On se doute toutefois que Lamy et St-Cyr (Normand D'Amour) sont de mèches, mais pourquoi?

Voilà que le docteur continuera de faire des siennes cette semaine.

En effet, dans une bande-annonce dévoilée aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on peut le voir s'adresser brusquement à l'infirmière en chef Camille Arsenault, lui reprochant les congés qu'elle a pris récemment.

Comme on le sait, les téléspectateurs ont eu droit à plusieurs révélations concernant l'infirmière jouée par Martine Francke, à commencer par son passé d'alcoolique et le décès accidentel de ses deux enfants. Les souvenirs qui sont venus la bousculer ont conduit aux journées de congé qu'elle a dû prendre.

On peut présumer que sa relation avec le docteur Lamy ne partira pas du bon pied, comme ce fut le cas la semaine dernière avec le psychiatre Antoine Diamond (Jean-Philippe Perras) qui l'a décrit comme un « psychopathe ».

Voyez la bande-annonce ci-dessous.

Que trame le nouveau DSP? Voici ce que le comédien Emmanuel Bilodeau a pu nous dire en entrevue récemment.

STAT se poursuit, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de Radio-Canada.