Le dernier verdict d'Indéfendable divise les téléspectateurs

Jeudi soir, dans Indéfendable, Carolanne Monceau a reçu son verdict : coupable d'homicide involontaire.

« Un jury a conclu que vous avez participé volontairement à une très grave agression sexuelle qui a résulté en la mort de votre voisine », a déclaré le juge.

Carolanne a perdu les pédales en apprenant sa sentence. Elle hurlait et se débattait. On doit dire que la comédienne Rose-Anne Déry a livré une performance exceptionnelle. Nous en avions des frissons.

Si, généralement, le public s'avère assez d'accord avec le jugement de la cour, cette fois les téléspectateurs sont divisés.

Il y a d'abord ceux qui croient le jugement juste et équitable :

« Je suis entièrement d'accord avec le verdict, quand elle était chez elle et qu'elle entendait sa voisine crier, elle aurait pu appeler la police et elle ne l'a pas fait. Ensuite, quand la police l'a interrogée, elle savait qui avait donné le OK, elle aurait dû le dire et expliquer la situation, donc pour moi le verdict est correct. »

« Elle avait ce scénario en tête et fait passer ça qu'elle voudrait en faire un film, elle s'accroche à un détenu dangereux en sachant sûrement qu'il pourrait demander de faire faire la job. J'aurais probablement penché pour le coupable moi aussi. »

« Bon verdict, belle menteuse. »

« Je la crois coupable. »

Puis, ceux qui remettent en question la décision du jury :

« Sa plus grande responsabilité est d'avoir tissé des liens avec un prisonnier..... »

« Ils vont aller en appel et gagner. »

« Elle est pas coupable, mais elle aurait pu l'aider sa voisine par simplement de appeler les policiers et aussi frapper à la porte »

« Non, elle n'est pas coupable. Elle a monté le son de la tv car le meurtrier avait monté le son de la musique pour ne pas qu'elle entende. »

« Elle n’est même pas coupable ... »

« C'est vraiment injuste, merde. »

Comme l'autrice nous racontait en début de saison qu'il y avait désormais plus de décors dans les studios d'Indéfendable et que la production avait, donc, maintenant l'opportunité de tourner des scènes en détention, nous espérons que nous aurons la chance de voir la suite de l'histoire de Carolanne... À suivre!

Indéfendable se poursuit la semaine prochaine avec le cas de l'éditeur Pascal Doumbia, qui sera représenté par Léo. Claude et Gabriel l'aideront dans son enquête. La quotidienne est diffusée du lundi au jeudi à 19 h.