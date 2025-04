Le dernier passage de Lara Fabian à Star Académie ne s'est pas passé tout à fait comme prévu

En entrevue avec Les filles du lunch cette semaine, le producteur de Star Académie, Jean-Philippe Dion, a raconté que la dernière visite de Lara Fabian à Montréal, en tant que marraine des Académiciens, ne s'est pas déroulée exactement comme elle se l'était imaginée.

La chanteuse a proposé à Jean-Philippe d'amener les candidats finalistes au spa. « Je parlais avec l'équipe, on book le spa », indique-t-il d'abord. « J'ai dit : "tu es à l'aise de te montrer en maillot de bain?" Elle dit : « oui, mais ne filmez pas ma culotte de cheval. » J'étais comme : "Ok, parfait. » On a vu des pires culottes de cheval que la sienne! »

« Les candidats partent [en direct du spa]. Elle réalise qu'on est à Montréal, qu’il fait -10 degrés, et que le spa, c'est que le spa, c'est dehors. Moi, dans ma tête, c'était clair. On n'était pas pour prendre un spa intérieur. Ce ne serait pas beau. Mais elle, elle haït le froid. Lara, quand elle vient, le studio Mels est à peu près à 34 degrés Celsius. Le batteur, Maxime, a failli s'évanouir. Il faisait chaud en arrière de sa baie vitrée. Lara demande ça pour ses cordes vocales. Il faisait tellement chaud. J'avais un col roulé. Ça me pissait dans le dos, tellement j'avais chaud. »

Il ajoute : « Puis là, elle, elle a bad tripé au spa. Moi, je n'étais pas là, mais il paraît que les candidats ont ri avec elle. »

Mia, qui l'accompagnait en studio, poursuit l'anecdote : « Nous, on était en train de faire des takes en marchant vers le spa. Puis, à un moment donné, Lara vient nous voir. Elle se retourne, puis elle fait : "Je n'avais aucune idée que le spa était dehors". Elle nous regarde, elle nous fait des faces. "En tout cas, JP va recevoir un appel. »

« J'ai eu un appel quand elle est sortie du spa », enchaîne le producteur. « Elle a eu un peu frette, la belle Lara. »

