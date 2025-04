Star Académie : Voici ce que Mia a l'intention de faire avec son prix de 100 000 $

Dimanche, Mia Tinayre a remporté une bourse de 100 000 $ lors de la grande finale de Star Académie, en plus d'un contrat d'enregistrement avec Musicor et d'un accompagnement en relation et en promotion de presse pendant un an.

À peine sortie de l'aventure, nous avons demandé à la jeune Mia ce qu'elle comptait faire avec le montant remporté.

« Je vais l'investir comme une bonne personne », dit la sage adolescente de 16 ans. « Je ne me trust pas avec mon argent et je vais sûrement le dépenser au complet, donc, il faut me l'enlever des mains », ajoute-t-elle en riant.

Elle mentionne qu'elle gardera tout de même une partie du montant pour ses cours de conduite.

Retournera-t-elle à l'école avant la fin de l'année scolaire? « Je retourne à l'école pendant deux mois, mais je ne pourrai pas reprendre toute la matière que j'ai perdue, donc je vais sûrement aller aux adultes. Mais encore là, je me donne le temps qu'il me faut. »

Son âge, qui a fait couler beaucoup d'encre, aura-t-il eu un impact, au final, sur son aventure? « Il n'y avait aucune différence parce qu'ils ne m'ont pas fait sentir comme si j'étais la plus jeune du groupe. Ce qui est cool aussi, c'est qu'on n'avait pas vraiment le temps de penser aux âges de tout le monde. Dans notre tête, on était vraiment tous dans le même bateau. On vivait tous la même affaire. L'âge, at this point, ça n'a pas vraiment rapport dans tout ça. »

Après sa victoire, Mia a eu la chance d'avoir une belle discussion avec Garou. « Je pense qu'il me fait beaucoup penser à mon père. On a établi une belle connexion. Je me suis quand même vue en Garou durant l'expérience. J'ai pu aussi parler à Pierre un peu, à Véronic très rapidement, mais j'ai parlé beaucoup à Emily et son conjoint [Guillaume Lemay-Thivierge]. Je me vois beaucoup aussi en Emily, à cause de la folie de la danse. »

Mia a-t-elle l'intention de faire une carrière en musique? « C'est Star Académie qui m'a donné mon go. Je vais l'utiliser, je vais le prendre. C'est sûr que je vais continuer à faire de la musique. »

Après, carrière ou non, je vais chanter dans la vie. Ça va me suivre partout où je vais aller parce que c'est dans mes veines. Je ne peux pas l'enlever.

Quand elle se sera enfin reposée, elle réfléchira au reste de sa vie... Pour le moment, son rêve consiste à « faire des gros dodos ». On lui souhaite de longues nuits de sommeil bien méritées!