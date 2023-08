Le comédien Roger Léger présente sa fille, une musicienne qui a joué au couronnement du Roi

Mercredi, en direct à Bonsoir bonsoir, Jean-Philippe Wauthier recevait à la fois le comédien Roger Léger et sa fille Marion Portelance, une violoncelliste.

Elle a étudié au Conservatoire de musique de Montréal, puis, depuis un an, elle a quitté le Québec vers l'Angleterre pour aller perfectionner son art au Royal College of Music, une prestigieuse école de Londres.

Cela l'a amenée à jouer au couronnement du roi Charles III en mai dernier, rien de moins! Elle a même pu jouer avec un violoncelle ayant appartenu au Roi.

La jeune femme accompagne aussi parfois le chanteur Jonathan Roy sur scène et a participé au tournage d'un vidéoclip d'Alicia Keys.

Elle indique, fièrement, que son papa est son plus grand fan : « Je peux jouer n'importe quoi et il va toujours être là pour me dire que c'est bon ».

« Je l'ai vu jouer deux concerts à Londres, j'ai capoté tellement c'était bon et beau. [...] Elle était le premier violoncelle de l'orchestre », enchaîne Roger Léger.

Voyez une image de la jeune femme lors de son passage à Bonsoir bonsoir ci-dessous.

Rappelons que Ève-Marie Lortie a aussi présenté sa grande fille cette semaine, via ses réseaux sociaux. Celle-ci travaille comme journaliste à TVA. Plus de détails ici.