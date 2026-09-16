L'autrice d'Indéfendable déboulonne une théorie sur ce nouveau personnage

Depuis l'arrivée de Gabriel Sirois (Alexandre Nachi) dans Indéfendable, les téléspectateurs échafaudent toutes sortes de théorie à son sujet.

Le fils de Claude Gagnon (Nathalie Madore) a fait une entrée fracassante dans l'intrigue de la quotidienne et les réactions sont nombreuses à son sujet. On comprend bien sûr qu'il est devenu le stagiaire du Cabinet Lapointe-MacDonald-Nolin pour faire rager sa mère, qui souhaitait son départ. Vont-ils réussir à faire la paix éventuellement?

Un commentaire récurrent apparaît sur les réseaux sociaux à son sujet. En effet, plusieurs téléspectateurs pensent que le jeune homme se serait forgé une identité d'avocat, mais il n'en est pas réellement un. Possible?

L'une des autrices de la série, Izabel Chevrier, a tenu à déboulonner cette théorie, en répondant à une internaute qui écrivait : « Le fils de Gagnon qui débarque au cabinet en ce faisant passer pour un faux avocat … c’est spécial j’ai hâte de voir l’intrigue autour de ça »

L'autrice répond : « il a bel et bien étudié en droit 🙂 vous allez découvrir son histoire au cours des prochaines semaines. »

Contrairement à ce que bien des adeptes continuent de penser, l'information a été validée par Me Lapointe dans la série, qui a confirmé que c'était un avocat brillant, mais avec certains problèmes de comportement qui lui ont causé des soucis dans le passé. Facile de présumer qu'il va ainsi amener son lot de rebondissements au Cabinet, au vu et au su de sa mère qui apprendra bientôt ses manigances. Ça promet!

Indéfendable se poursuit, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de TVA.