Avec sa finale de saison, l'autrice de STAT, Marie-Andrée Labbé, s'est assurée que tout le monde sera de retour devant leurs télévisions l'automne prochain.

En effet, si cette finale a apporté quelques réponses, elle a surtout soulevé plusieurs questions qui nous rendent impatients de voir la suite. On vous donnait nos impressions sur la finale juste ici.

Peu de temps après la conclusion de l'épisode, l'autrice s'est dirigée vers les réseaux sociaux pour s'adresser aux téléspectatrices et téléspectateurs.

Elle écrit : « Vous avez vu le dernier épisode de la deuxième saison de Stat. Je vous avais promis des réponses, n’est-ce pas? 😉 Maintenant, vous avez tout l’été pour absorber ça et pour faire vos prédictions... La suite ne sera pas simple, je vous le dis d’avance.

Je veux vous remercier pour l'année formidable que l'on vient de passer. Cet intérêt soutenu de votre part nous motive à tous les jours et nous donne envie de vous offrir le meilleur de nous-mêmes. J’ai le goût de souligner l'immense talent de l'équipe technique et des interprètes principaux, qui se surpassent de semaine en semaine, ainsi que la performance des acteurs et actrices qui viennent interpréter des personnages secondaires. J’ai été soufflée autant que vous par leur talent. Tout ça contribue énormément au succès de Stat.

Je veux remercier les joueuses de l'équipe montréalaise de la Ligue professionnelle de hockey féminin, Anne-Renée Desbiens, Ann-Sophie Bettez et la capitaine Marie-Philip Poulin. J'étais très émue qu'elles acceptent notre invitation à venir réconforter la petite Romy, et très fière de pouvoir souligner l'année historique qu'elles vivent en ce moment.

Pour le reste... Je sais que je vous laisse avec de nombreux questionnements. J'espère que vous me pardonnerez 😉 C'est pour mieux vous retrouver en septembre pour la suite de l'histoire…

Un avant-goût?:

🔫🦀🤑🪖♻️🕷️🎥🦷💕🍼😵😵

Bon été! Portez-vous bien. »

Si seulement nous pouvions décoder avec clarté cette série d'émojis, qui nous donne des indices sur la suite...

Il faudra donc être au rendez-vous la saison prochaine pour connaître le fin mot de l'histoire.

Quoi qu'il en soit, nous remercions grandement Marie-Andrée Labbé et toute son équipe pour le divertissement qu'ils nous offrent quotidiennement depuis deux ans.