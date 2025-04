L'autrice de STAT s'adresse aux adeptes de la série

Ce jeudi, ICI Télé diffusait la finale de la troisième saison de STAT et le dernier épisode en format quotidien de la série. Ce sera évidemment un deuil pour les téléspectateurs et téléspectatrices de ne plus avoir un épisode de STAT chaque soir l'automne prochain, mais nous avons tout de même très hâte de voir comment l'autrice Marie-Andrée Labbé reprendra son intrigue, en marge d'une finale qui a tout cassé. On vous parlait d'un élément qui nous a inquiétés ici.

Ce jeudi, l'autrice s'est adressée aux adeptes, pour parler de sa finale et mettre la table pour la suite.

Elle écrit : « Vous venez de voir le dernier épisode de la saison 3 de Stat, et le dernier épisode en format quotidienne. Je vous entends déjà dire que je laisse beaucoup de questions en suspens, mais je voulais m’assurer que vous nous reveniez en septembre pour avoir les réponses!

Je souhaitais, avec cette finale, exprimer en mots et en images ce désarroi ambiant et ce sentiment d'impuissance qui rallient plusieurs d'entre nous en ce moment. Je voulais rappeler que nous ne sommes pas tous égaux devant les épreuves. Je voulais aussi donner espoir, avec le bébé de Daniel et Laurence qui survit et la petite Charlie qui pourra participer à son étude clinique grâce à la générosité de Rosalie. Maintenant, qu'adviendra-t-il de Claude Coupal? De la vie amoureuse d’Isabelle? Qui reviendra travailler à St-Vincent? Qui envoie les textos incriminants aux membres du personnel? Et quelle décision prendra Emmanuelle devant un Laurent Lamy en danger de mort s'il ne reçoit pas de soins immédiats? Que feriez-vous à sa place?

Je sais que certains d'entre vous êtes tristes à l'idée de ne plus retrouver vos personnages tous les jours de la semaine à 19h. Mais la vie étant faite de défis à relever, je sais aussi que vous saurez vous adapter au changement et que vous savourerez davantage le précieux moment que vous passerez avec nous une fois par semaine (pendant UNE HEURE à intensité maximale!).

Nous vous préparons un retour fort en émotions. Vous ne serez pas déçus.

Merci à chacun et chacune d'entre vous pour votre intérêt soutenu tout au long de ces 360 épisodes de quotidienne. C'est un privilège d'écrire pour vous.

On se retrouve en septembre pour la suite de l'histoire, avec les personnages que vous aimez (et ceux que vous détestez, désolée!), la même passion, le même humour et les mêmes montagnes russes d'émotions. »

Il faudra maintenant patienter jusqu'à septembre pour voir la suite. Nous serons présents pour ce nouveau rendez-vous hebdomadaire!