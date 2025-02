L'autrice de Sorcières commente à son tour la fin précipitée de la série

Cette semaine, les téléspectatrices et téléspectateurs ont eu à composer avec l'annonce d'une fin hâtive pour la série Sorcières, après deux saisons. TVA expliquait sa décision ici. Ce faisant, on comprenait que, à l'image de la série Hôtel quelques années plus tôt, nous n'aurions pas droit à une véritable finale, les deux auteurs ayant été informés de la décision après le tournage de la 2e saison, alors que la 3e saison était déjà en écriture.

Ce jeudi, l'auteur de la série Germain Larochelle, s'exprimait sur cette nouvelle crève-coeur et apportait quelques précisions pour le public.

Maintenant, c'est au tour de l'autrice de la série, Marie-Josée Ouellet, de s'exprimer. Dans un texte publié sur ses réseaux sociaux, celle-ci exprime bien comment la nouvelle fut un choc pour elle.

Elle écrit : « INT. COULOIR / SALLE DE CLASSE - JOUR

Hier, j'enseignais Final Draft à un groupe de futurs scénaristes quand j'ai appris - durant ma pause-café - que Sorcières s'éteignait.

Coup de poignard. Café froid et amer. Gorgée qui passe de travers.

Vingt minutes plus tard, se terminait mon appel avec mes producteurs et mon-coauteur, Germain. J'ai fermé mon téléphone, je me suis levée de ma chaise et j'ai foulé un long couloir pour retourner à mes étudiants. Devant la classe, je me suis étampée un beau sourire dans la face et j'ai repris mon cours comme si de rien n'était. J'étais rendue aux notions de production: verrouiller un scénario et faire des versions couleurs, de blanc à verge d'or.

Aujourd'hui, je me recompose. On est dans la version noire de Sorcières, la version qu'on ne voulait tous pas vivre.

Comme auteurs, comme créateurs, quand on se lance dans une production, c'est pour raconter un récit avec un début, un milieu et une fin. Quand une équipe voit son oeuvre passer du papier à l'écran, ce n'est pas dans le but d'offrir de l'inachevé à un public qui de semaine en semaine, de saison en saison, se fidélise.

J'aurais voulu disposer d'une latitude créative pour bien clore le destin de nos personnages, dans l'ADN constitutif de notre série. J'aurais voulu donner à Sorcières la fin qu'elle méritait.

J'ai mal pour notre grande équipe. Mal pour nos nombreux téléspectateurs.

Il reste sept semaines de diffusion à notre grande fresque, sept beaux épisodes. Soyez au rendez-vous, nous allons vous surprendre malgré tout. Promis.

En 14 ans de carrière, Sorcières est le projet dont je suis le plus fière. Il y a eu des vagues, des secousses, des contournements d'icebergs, des caps qu'on a maintenus et défendus à bras-le-corps.

Chapeauter l'écriture de ce beau et grand paquebot créatif a été une grande expérience professionnelle, mais aussi une grande expérience de vie. On ne cesse jamais de grandir.

Merci à Amalga de m'avoir taillée une place d'auteure-coordonnatrice et de co-auteure dans ce magnifique projet. Germain, Marie-Joanne, Noémie, Céline, merci de m'avoir ouvert les bras pour embrasser et créer ce grand récit avec vous. Myriam, talentueuse sorcière en chef, Ian, grand sorcier de feu, merci pour votre dévouement, votre passion et toute la magie insufflée dans la signature de Sorcières. Sarah, Jeanne, vous avez intégré la Saison 2 de main de maître en faisant à votre tour aller votre magie. À tous nos brillants comédiens, à toute l'équipe derrière la caméra, un immense bravo.

Sorcières restera gravé dans mon coeur, pour toujours. »

Nous sommes de tout coeur avec tous les artistes et artisans qui ont dû accueillir cette triste nouvelle cette semaine. Ce sera effectivement un deuil pour de nombreuses personnes que de ne plus avoir ces formidables sorcières à l'écran l'an prochain.

La deuxième et ultime saison de Sorcières se poursuit, les mardis à 20 h, sur les ondes de TVA.