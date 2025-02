L'auteur de Sorcières apporte des précisions sur la fin prématurée de la série

Germain Larochelle, coauteur de Sorcières, a appris, comme nous tous, que TVA débranchait sa série faute de moyens. Plus de détails ici.

Au lendemain de cette annonce crève-coeur, le scénariste a partagé quelques mots sur ses réseaux sociaux.

« On était une foutue de belle gang. Malheureusement, malgré toute notre volonté, nous n’avons pas fait le poids dans un contexte économique brutal. Rough times, mais, pour bifurquer sur une note plus lumineuse, je vous invite à continuer à regarder Sorcières », dit-il. « Ou à découvrir Sorcières. Ou à reprendre votre écoute, si vous avez abandonné en cours de route. »

Il confirme aussi la triste évidence : « Oui, le dernier épisode que vous verrez en mars ne devait pas être notre finale. Oui, il y aura des trames narratives qui ne seront pas conclues, des personnages aux destins non-bouclés, des mystères non-résolus et des intrigues qui ne faisaient que commencer. »

Il ajoute : « Néanmoins, les épisodes qui restent à être diffusés vont répondre à certaines de vos questions, certaines trames seront conclues, certains personnages commettront des gestes irréparables, des révélations vous choqueront, de grosses surprises s’en viennent. C’est du Sorcières à son meilleur, opérant à un niveau tragique et grandiose, où toute notre équipe a atteint une synergie créative dont je ne pourrais pas être plus fier. Si vous continuez à encourager notre show, même à le regarder live, (tsé comme dans l’temps), ben ça serait déjà en masse. Et, qui sait, comme on l’a vu dans l’épisode de mardi dernier, la réincarnation est toujours possible... 🌖🌑🌔 ».

Lisez son message complet ci-dessous.

Pour vous mettre un peu l'eau à la bouche sur la suite de l'intrigue, voici le résumé du prochain épisode : Avec l'aide de Patrick, Armand met en place un stratagème pour revoir Manon. Agnès hypnotise Rémi sous les regards attentifs de Joe et Beth ; les trois sœurs sont ébranlées par les souvenirs troublants qui remontent en lui. Adèle et Solène vont de l´avant avec leur plan pour éloigner la police de leurs terres. Phil revoit son père tout juste sorti de prison. Sébastien se fait passer pour une connaissance de Gaétane. Geneviève Parenteau consolide son projet visant à faire tomber Agnès.

Sorcières est diffusé les mardis soirs à 20 h sur les ondes de TVA... jusqu'en mars 2025.