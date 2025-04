L'amour est dans le pré : Sylvie nous parle de son speed dating différent des autres

Beaucoup de téléspectateurs se sont insurgés du fait que Sylvie n'avait pas eu la chance de choisir ses prétendantes, comme les autres agriculteurs de L'amour est dans le pré.

La production lui a présenté trois femmes, qui ont passé la semaine chez elle à la ferme. Sylvie nous explique le contexte derrière cette formule non conventionnelle.

« Il y en avait huit qui s'étaient inscrites », dit-elle d'abord. « Mais là, on m'a dit qu'il y avait vraiment comme plus trois [candidatures pertinentes]. Là, je me suis dit : "Ouin..." Pareil comme si toi on te disait : "On va te présenter trois gars... Tu ne les as pas vus". Il faut qu'il y ait un peu d'attirance... C'est resté de même et la production m'a dit : "Penses-y!". Pendant la journée, j'y ai réfléchi et par la suite, j'ai fait un Messenger avec Stéphanie [Capistran] et je lui ai dit : "OK, j'embarque!" Elle était vraiment contente. »

Nous sommes, nous aussi, extrêmement heureuses de sa décision! Qu'aurait été cette saison de L'amour est dans le pré sans la pétillante Sylvie!

« Quand on est jeune, on est plus attiré par, oui le charisme de la personne, mais surtout par le physique », précise Sylvie. « Moi, je suis un bélier ascendant taureau et je trouve que le taureau embarque plus sur mes sentiments, sur ce que je recherche d'une relation. Donc oui, j'ai embarqué là-dedans. Ninon, elle était plus calme. Moi, je ne cours pas, mais je suis intense. J'ai ben du gaz encore! Ginette, elle avait des choses à régler.

Manon, c'est la même affaire. Elle était plus réservée comme personne. C'est une personne qui était sensible. On avait de la misère à lui parler. Elle se mettait rapidement à pleurer. Elle n'était pas démonstrative non plus. Moi, au contraire, je suis une personne qui touche. Je regarde l'autre [avec intensité]. Mes amis le savent. Je leur fais tout le temps de belles éloges. Je leur dis que je les aime. Je suis comme ça de nature. C'est sûr que la femme que je vais aimer, je veux être comme ça avec elle. Et vice-versa. »

Sans pouvoir trop nous en dire pour le moment, Sylvie précise qu'un évènement pour permettre aux fans de L'amour est dans le pré de la rencontrer se prépare. « Si le monde veut venir me voir, jaser, me rencontrer, avoir du plaisir. » Marie-Soleil Dion devrait être présente. C'est à suivre!

