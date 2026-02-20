L'amour est dans le pré : Les téléspectateurs bombardent cette prétendante de compliments

Jeudi, dans L'amour est dans le pré, Maude a pris la décision de quitter la ferme de Simon, voyant que l'agriculteur n'avait d'yeux que pour Coralie.

« Tu as le droit de vivre ce que tu as à vivre, puis je sais que c'est tough, parce que moi aussi, c'est ça, mais comme, c'est beau ce que tu vis Co, puis profites-en. On est contente pour toi », a dit Maude à sa « rivale » pour expliquer son choix de partir.

« J'aime notre complicité par contre, j'aime le fait qu'on rit ensemble, mais je ne m'appelle pas Coralie », ajoute-t-elle.

« Ça me fait de la peine que tu t'es empêchée de nous parler des beaux moments que tu vivais parce que tu le mérites. Peut-être justement, j'ai réalisé que je ne suis pas prête, c'est peut-être pas ma personne. Je ne suis pas à la même place dans la vie. Puis, tu fittes dans leur gang, Co. Pour vrai, je te voyais hier, t'étais éblouissante à voir. »

Les téléspectateurs ont salué la grande maturité de la jeune femme sur les réseaux sociaux :

« J'aime tellement Maude! Une grande maturité pour son âge. »

« La maturité de Maude est magnifique à voir ! »

« Maude. Le geste les mots qu’elle dit et ce qu’elle dégage démontre une femme remple de sagesse de cœur et de maturité. »

« Ça demande une grande maturité émotive pour arriver à avoir un tel discours. Bravo à Maude pour les beaux mots. »

« Maude parle avec son coeur a son amie beau geste d'humanité 🙏 »

« Quelle maturité! Wow… et tellement heureuse pour Coralie et Simon »

« Quelle maturité à un si jeune âge! Chapeau bas. »

De son côté, Simon n'a pas caché son étonnement face à la décision de Maude de quitter l'aventure, mais ne peut nier non plus son intérêt plus grand envers Coralie. Ainsi, Simon n'ira voir qu'une seule prétendante en ville.

Rappelons que l'émission de jeudi s'est terminée par le départ d'une prétendante causée indirectement par les aveux d'une de ses consoeurs. Celle-ci a-t-elle commis une erreur? Apprenez-en plus ici.

L'amour est dans le pré est diffusé les jeudis soirs à 20 h sur Noovo.