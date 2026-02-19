Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Cette prétendante a-t-elle commis une erreur à L'amour est dans le pré cette semaine?

Au jeu de la sincérité, il peut y avoir des blessés...

L'amour est dans le pré
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

L'épisode de ce jeudi de L'Amour est dans le pré s'est conclu sur des images émotives, alors que l'agriculteur Tommy venait de confirmer à l'une de ses trois prétendantes qu'elle ne serait pas son choix.

Jusque-là, c'est monnaie courante dans cette populaire téléréalité. Cette information est toutefois arrivée aux oreilles de Cynthia avant que Tommy ait la chance de lui annoncer lui-même et c'est sans doute là que le bât blesse.

Nous avons d'abord été les témoins privilégiés d'une rencontre réjouissante entre Tommy et Viky, où le jeune homme lui indiquait son intérêt d'aller chez elle après une semaine à la ferme. Le problème, c'est que celle-ci est ensuite allée dévoiler l'information à Cynthia, qui a réagi avec vigueur à la compétition. Alors qu'elle croyait que Tommy allait la rassurer sur ses sentiments, celui-ci lui a plutôt confirmé qu'il ne ressentait que de l'amitié.

Alors que Cynthia versait des larmes au loin, Tommy s'attristait de n'avoir pu communiquer ces informations à son propre rythme. Il semblait plutôt indisposé par la situation.

Ce n'est pas à elles de décider ce que je veux dire, et le dire avant moi en plus.

Depuis le début de cette 14e saison, Viky apparaît comme la préférée de Tommy, qui a tout de suite vu en elle les qualités de celle qui pourrait partager sa vie. Déjà en speed dating, on sentait la chimie entre les deux. Cependant, les récents événements pourraient-ils venir teinter négativement cette relation naissante?

Au jeu de L'Amour est dans le pré, la sincérité est cruciale, mais pas à n'importe quel prix. En voulant être honnête, Viky a ébranlé une autre participante qui n'a pas eu le droit à la vérité de la bouche même de celui qu'elle courtisait. Ce n'est probablement pas l'idéal...

C'est sans doute la semaine prochaine que nous verrons la suite de ce revirement émotif. Tommy va-t-il pardonner à Viky cette petite incartade?

L'amour est dans le pré se poursuit les jeudis à 20 h sur les ondes de Noovo.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.6 - c247b1d4