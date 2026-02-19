Cette prétendante a-t-elle commis une erreur à L'amour est dans le pré cette semaine?

L'épisode de ce jeudi de L'Amour est dans le pré s'est conclu sur des images émotives, alors que l'agriculteur Tommy venait de confirmer à l'une de ses trois prétendantes qu'elle ne serait pas son choix.

Jusque-là, c'est monnaie courante dans cette populaire téléréalité. Cette information est toutefois arrivée aux oreilles de Cynthia avant que Tommy ait la chance de lui annoncer lui-même et c'est sans doute là que le bât blesse.

Nous avons d'abord été les témoins privilégiés d'une rencontre réjouissante entre Tommy et Viky, où le jeune homme lui indiquait son intérêt d'aller chez elle après une semaine à la ferme. Le problème, c'est que celle-ci est ensuite allée dévoiler l'information à Cynthia, qui a réagi avec vigueur à la compétition. Alors qu'elle croyait que Tommy allait la rassurer sur ses sentiments, celui-ci lui a plutôt confirmé qu'il ne ressentait que de l'amitié.

Alors que Cynthia versait des larmes au loin, Tommy s'attristait de n'avoir pu communiquer ces informations à son propre rythme. Il semblait plutôt indisposé par la situation.

Ce n'est pas à elles de décider ce que je veux dire, et le dire avant moi en plus.

Depuis le début de cette 14e saison, Viky apparaît comme la préférée de Tommy, qui a tout de suite vu en elle les qualités de celle qui pourrait partager sa vie. Déjà en speed dating, on sentait la chimie entre les deux. Cependant, les récents événements pourraient-ils venir teinter négativement cette relation naissante?

Au jeu de L'Amour est dans le pré, la sincérité est cruciale, mais pas à n'importe quel prix. En voulant être honnête, Viky a ébranlé une autre participante qui n'a pas eu le droit à la vérité de la bouche même de celui qu'elle courtisait. Ce n'est probablement pas l'idéal...

C'est sans doute la semaine prochaine que nous verrons la suite de ce revirement émotif. Tommy va-t-il pardonner à Viky cette petite incartade?

L'amour est dans le pré se poursuit les jeudis à 20 h sur les ondes de Noovo.