L'amour est dans le pré : La production lève le voile sur un secret de tournage

On a fait des petites surprises comme ça aux agriculteurs. Pour vrai, ça les a full rassurés. Tommy, par exemple, d'avoir ses soeurs avec lui, ça a tout changé. On savait à quel point le lien entre ses soeurs et lui était important. On avait beaucoup parlé avec elles en amont. On trouvait qu'elles étaient super sympathiques. »

« On a décidé d'ajouter ça », nous indique la productrice au contenu Stéphanie Capistran. « Nos agriculteurs, c'est des gens avec de fortes valeurs familiales. Souvent, ils sont vraiment proches de leur famille. Avec le speed dating, ils vivent sûrement la journée la plus stressante de leur vie. Ils sont quand même stressés tout au long de l'aventure les agriculteurs, mais le speed dating, c'est vraiment LA première grosse journée de tournage. En plus, c'est là qu'ils vont voir en vrai leurs prétendants.

D'abord, certains proches des candidats pourront assister aux rencontres des agriculteurs et leurs prétendants ou prétendantes.

Pour cette 14e saison de L'amour est dans le pré , la production a choisi d'ajouter certains éléments à son speed dating traditionnel.

À travers les speed dating de cette année, la production révèle un élément qui n'avait jamais été présenté au public : l'audition des prétendants. En effet, depuis la première saison, les prétendant.es se présentent devant des membres de l'équipe. Cette rencontre est filmée puis la vidéo est envoyée aux agriculteurs avec les lettres.

« Évidemment, avec la lettre, tu vois les valeurs de la personne. Mais, avec la vidéo, ils voient leur énergie, la façon dont la personne parle, la "gesticule" aussi, le caractère. Il y a des personnes plus introverties, d'autres plus extraverties. Donc, ces vidéos-là, ça aide quand même beaucoup les agriculteurs à faire leur choix. »

La productrice nous indique également que le détenteur du format, Fremantle, leur donne beaucoup de liberté pour apporter certains changements au concept. « On travaille beaucoup avec Fremantle, et avec Bell aussi, pour essayer de faire évoluer la marque. »

L'amour est dans le pré, c'est une marque qui est mondiale. On a dépassé les 500 bébés l'année passée, je pense.

Elle ajoute : « Les formats changent quand même beaucoup d'un pays à l'autre. On veut rester dans nos valeurs traditionnelles et tout ça, mais on veut essayer de renouveler un peu la marque. Après 14 saisons, on essaie de s'adapter, de surprendre les téléspectateurs aussi avec des nouveautés, des façons différentes de raconter l'histoire. »

« L'amour dans le pré, c'est une marque qui crée des couples. C'est quelque chose dont tout le monde est fier. Tout le monde qui est associé à cette marque-là, à l'international ou ici au Québec, est fier de travailler pour L'amour est dans le pré. »

