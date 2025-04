L'amour est dans le pré : Découvrez les photos prises par Sylvie lors de son voyage à Cancún

Sylvie nous a offert des moments savoureux lors de son voyage à Cancún avec les autres agriculteurs.

Il faut savoir que la productrice laitière a bien failli ne pas s'envoler vers le Mexique. « À un moment donné, je ne voulais même pas y aller », nous racontait Sylvie en entrevue.

« J'avais dit que je voulais me trouver une amoureuse. Je ne voulais pas aller en voyage. Je suis bien sur ma ferme. Je suis ben correcte. Mais, en fin de compte, ça fait du bien de voir du monde et pas juste le derrière des vaches [rires]. »

Maintenant que l'aventure est terminée, Sylvie a partagé des photos de son escapade sous les palmiers sur ses réseaux sociaux.

On y voit les autres agriculteurs, les prétendants et plusieurs membres de l'équipe technique. Elle dévoile aussi des images de l'hôtel où elle résidait avec ses consoeurs et confrères.

Voyez son album ci-dessous.

Rappelons que Sylvie a peut-être trouvé l'amour depuis la fin des tournages de L'amour est dans le pré. Tous les détails ici.