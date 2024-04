L'amour est dans le pré : Benjamin et Lili répondent à LA question

La semaine dernière, L'Amour est dans le pré nous a laissés sur une suspense alors que l'histoire d'amour de Benjamin et Lili semblaient en danger suite au voyage dans le Sud.

Les téléspectateurs avaient émis des hypothèses en grand nombre, mais voilà que la réponse est enfin dévoilée : ils sont toujours amoureux.

Marie Soleil Dion questionne l'agriculteur et sa prétendante sur leurs personnalités très différentes et comment ils arrivent à amalgamer le calme de Benjamin et la fougue de Lili. Voyez leur réponse dans l'extrait au bas de l'article.

Nous apprendrons aussi ce jeudi soir où en sont les deux autres couples. Sabrina et Mélanie sont-elles toujours aussi éprises l'une de l'autre? Marc-Étienne et Kim ont-ils toujours l'oeil brillant quand ils se regardent?

Nous prendrons aussi des nouvelles de Théo et Charli, dont l'aventure s'est conclue de façon moins romantique que prévu.

Retrouvez les candidats de L'Amour est dans le pré 12 au Manoir du lac William ce jeudi soir 4 avril à 20 h.